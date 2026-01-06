Компания Mazda в апреле начнёт производство новой версии внедорожника CX-5 для японского рынка

Новости

Хиросима, 5 января (Jiji Press). Компания Mazda Motor Corp. сообщила, что начнёт серийное производство новой версии своего флагманского внедорожника CX-5 для японского рынка в апреле.

«Эта модель станет новым символом Mazda», – заявил Моро Масахиро, президент и генеральный директор японского автопроизводителя, на пресс-конференции в городе Хиросима на западе Японии.

Выпущенный в 2012 году CX-5 является культовым автомобилем в глобальной стратегии Mazda, и на сегодняшний день по всему миру продано более 4,5 миллионов экземпляров. Третья версия была представлена ​​в июле прошлого года, а в Европе поступила в продажу в декабре. Mazda планирует начать полномасштабное производство новой модели в США в этом месяце.

Компания позже объявит подробности о новой модели для японского рынка, включая цены и технические характеристики.

«Новая модель вобрала в себя результаты структурного сокращения затрат, которое мы продвигали в течение нескольких лет, – сказал Моро. – Ожидается, что эта модель внесет значительный вклад в наш бизнес».

