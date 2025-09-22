Автомобилестроители под прямым ударом «Трамп-шока»: экспресс-адаптация к «новой повседневности»

Трамп-шок и Япония

Политика высоких таможенных пошлин администрации Дональда Трампа наносит по автомобилестроению – опоре японской экономики – более серьезный удар, чем предполагалось. Реорганизовать цепочки поставок и переложить издержки в цены – задача непростая, и сложившееся положение может привести к объединению производителей в альянсы.

Возможный рост расходов на 2,6 трлн йен в год

«Высокие таможенные пошлины в Соединенных Штатах с большой вероятностью серьезно не изменятся и после администрации Трампа. Одним повышением цен эти издержки не перекрыть», – так с горечью прокомментировал положение член руководства одного из ведущих автоконцернов в августе после публикации автопроизводителями отчетов за второй квартал 2025 года.

Удар, нанесенный американской администрацией введением с апреля дополнительной 25-процентной таможенной пошлины на автомобили и комплектующие к ним, оказался сильнее, чем рассчитывали производители. В отчете за второй квартал две компании – столкнувшаяся с застоем сбыта Nissan и экспортирующая большое количество автомобилей в Соединенные Штаты Mazda – скатились в чистый убыток. Компания Mitsubishi Motors практически лишилась прибыли, а у Honda она сократилась наполовину. Падение прибыли у Toyota и Subaru превысило 30%.

Каждая из этих компаний в период с апреля по июнь понесла издержки, связанные с пошлинами – им приходилось либо снижать цены на продукцию, отгружаемую из Японии, либо перекладывать издержки на юридические лица в США, ответственные за реализацию их продукции в этой стране. Таким же образом пострадала и часть производителей комплектующих. Для таких компаний, как Mazda или Subaru, с весомой долей реализации продукции на американском рынке и высокой зависимостью от экспорта из Японии, удар оказался очень болезненным, а в целом по отрасли ожидается, что в денежном выражении величина влияния (на прибыль от обычных операций) составит колоссальные 2 трлн 600 млрд йен(*1).

Перспективы влияния в финансовом году по март 2026-го

Toyota: 1 трлн 400 млрд йен

Honda: 450 млрд йен

Nissan: до 300 млрд йен

Subaru: 210 млрд йен

Mazda: 233.3 млрд йен

Mitsubishi Motors: 320 млрд йен.

Источник: подготовлено автором статьи на основании данных, публикуемых компаниями (методика подсчета у компаний может быть разной)

В сентябре президент Трамп подписал указ, по которому пошлины на автомобили и комплектующие японского производства снижаются до 15% в обмен на колоссальные инвестиции в Соединенные Штаты со стороны Японии. Но величина пошлин все равно остается высокой, а бремя, которое ложится на производителей автомобилей – тяжким.

Сумерки после свободной торговли

До сих пор японские производители автомобилей в полной мере использовали к своей выгоде систему свободной торговли с Соединенными Штатами – их можно без преувеличения назвать отраслью, которой этот режим пошел на пользу более всех прочих. Сами по себе пошлины на японские автомобили были очень низкими – всего 2,5%. Более того, региональный сбыт, системы локализации производства и цепочки поставок комплектующих и сырья выстраивались исходя из достигнутого при первой администрации Трампа соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Японские производители использовали к своей выгоде то, что как готовые автомобили, так и автомобильные комплектующие, удовлетворяющие определенные критерии, освобождались от уплаты пошлин.

Между тем с 1990-х годов в самой Японии из-за снижения рождаемости и старения населения, а также отхода молодежи от автомобилей, происходило сокращение рынка, и зависимость производителей от американского рынка только усиливалась.

Но положение разом изменилось с началом работы в январе второй администрации под руководством Трампа. С апреля она обложила автомобили дополнительной 25-процентной пошлиной; под высокие таможенные пошлины подпали также сталь, алюминий и другие материалы, служащие сырьем для их производства. По данным британской исследовательской компании Oxford Economics, по состоянию на август средняя ставка таможенных пошлин США составила 16,7%. Это резкий скачок по сравнению с прошлым годом, когда средняя величина выражалась однозначной цифрой.

Высокие пошлины – «панацея», от которой вряд ли откажутся

В Японии не прекращаются призывы добиться пересмотра высоких таможенных тарифов и обеспечить меры, освобождающие от уплаты пошлин, но в Соединенных Штатах теперь сложилась ситуация, не позволяющая просто отступиться. Одно из главных мест в своей политике администрация Трампа отводит крупномасштабному снижению налогов, намереваясь компенсировать его последствия за счет поступлений от таможенных пошлин. В июле Трамп подписал указ, делающий постоянным временно сокращение налогов на доходы частных лиц, реализованное при его первом пребывании на президентском посту и истекавшее в конце 2025 года. Также указом предусмотрен ряд таких мер как освобождение от налогов оплаты за сверхурочные часы и чаевых работников ресторанов и баров.

Изначально, по подсчетам Бюджетного управления США (CBO), перевод в перманентное состояние налоговых послаблений и других факторов должен был привести к увеличению дефицита государственных финансов за 10 лет до 2035 финансового года на 3 трлн 400 млрд долларов. Но в августе управление подсчитало, что из-за увеличения поступлений от таможенных пошлин дефицит государственного бюджета сократится на 4 трлн долларов, то есть, произойдет оздоровление состояния государственных финансов. На президентских выборах в прошлом году Трамп провозглашал повышение таможенных пошлин своего рода «панацеей», позволяющей разом реализовать такие задачи как снижение налогов и сокращение дефицита госбюджета, возрождение производственного сектора и увеличение трудовой занятости. Когда Бюджетное управление показало новые расчеты, Трамп заявил: «Это очень радует. Это показывает, что я прав», подчеркивая успешность своего подхода к политическому управлению.

Министр финансов США Скотт Бессент, чье влияние велико не только в финансовой сфере, но и в вопросах таможенной политики, также с большим энтузиазмом относится к обеспечению поступлений от таможенных пошлин. В третьей декаде августа он пояснял это тем, что годовая сумма поступлений от таможенных сборов превысила 500 млрд долларов, и есть вероятность, что они достигнут 1 трлн долларов. Хотя в японском правительстве (по словам внутреннего источника) на Бессента возлагают определенные надежды, считая его «сторонником умеренности в пошлинах, симпатизирующим Японии», исследователь одного из американских аналитических центров подчеркивает: «Бессента волнует в первую очередь стабильность рынка американских гособлигаций». Этот исследователь прогнозирует, что Бессент будет очень осторожно подходить к вопросу снижения ставок таможенных пошлин, ведущего к увеличению дефицита государственных финансов.

При всем при том для Трампа со времени победы на президентских выборах 2016 года Мичиган и другие штаты сосредоточения автомобилестроительной отрасли и так называемый «ржавый пояс», где сконцентрирован производственный сектор, выступают ареной жесткой электоральной борьбы, на которой решается победа или поражение. В апреле губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмор, которая привлекает внимание как потенциальный будущий кандидат в президенты от Демократической партии, критикуя тарифную политику Трампа за хаотичность, вместе с тем заявила, что «согласна в том, что касается мотивации тарифной политики – стремления к справедливости во внешней торговле». Ее высказывание прозвучало в унисон с лозунгами Трампа о возвращении трудовой занятости и цепочек поставок в Соединенные Штаты.

Высокопоставленные японские чиновники тоже подчеркивают: «Даже в случае смены власти, добиться возвращения уже повышенных пошлин к прежнему уровню – крайне затруднительно». Они отмечают высокую вероятность того, что серия политических мер по повышению пошлин и развороту спиной к свободной торговле окажется не временным явлением при администрации Трампа, а сменой курса американской политики в целом.

Новые условия – триггер для взаимодействия и образования альянсов

Для крупных японских автопроизводителей перемены в Соединенных Штатах, которые являются для них самым большим «клиентом», по некоторым признакам выступают триггером для отраслевой реорганизации и формирования альянсов. По сведениям из осведомленных источников, компания Nissan обсуждает вопрос о производстве и поставке компании Honda пикапов со своего американского завода, страдающего от падения рентабельности. По сообщениям, рассматривается вопрос о расширении данной практики и на другие типы автомобилей. Хотя в феврале эти компании и прервали переговоры об объединении управления, они уже приступают к работе по выстраиванию заново своих отношений.

Компания Mitsubishi Motors, которая уже договорилась о получении поставок от Nissan на американском рынке электромобилей, тоже вновь рассматривает это сотрудничество с учетом пересмотра экологических норм в Соединенных Штатах. Все больше признаков того, что компания Toyota, у которой уже имеются партнерские отношения с Mazda и Subaru в области капитала, движется к расширению сотрудничества. В руководстве одного из главных японских банков ситуацию оценивают очень сурово: «Собственными силами пережить «кризис трамповских пошлин» способна только Toyota. Остальным неминуемо придется идти к каким-то формам делового сотрудничества и реорганизации».

Каждый из производителей в спешном порядке пытается реагировать исходя из того, что высокие пошлины в Соединенных Штатах – это надолго, или, словами управляющего директора Honda Фудзимуры Эйдзи, стали «новой обыденностью». В финансовом году по март 2026-го эта компания предполагает облегчить это бремя за счет таких мер как скрупулезное сокращение затрат, пересмотр реализуемых типов и моделей с учетом рентабельности и т. п.

Вместе с тем актуален и вопрос о перекладывании пошлин в цены для американских потребителей, при этом главная проблема – срок реализации таких мер. Поскольку громко высказываются опасения, что повышение цен обернется падением продаж, на деле ни одной из компаний (по словам того же источника в руководстве автоконцерна) «не хочется выступать застрельщиком крупномасштабного перекладывания пошлин в цены». Все они намерены определяться со сроками, внимательно следя за действиями европейских и южнокорейских производителей. Но есть и опасения о том, что в случае, если в американской экономике (которая пока весьма энергична) произойдет резкое сжатие конъюнктуры, то из-за замедления потребительских расходов (словами того же источника) «повысить цены станет невозможно при всем желании», что приближает необходимость принятия трудных решений.

Многие склоняются к тому, что в средне- и долгосрочном плане производителям автомобилей неминуемо придется двигаться в направлении расширении локального производства в Соединенных Штатах. По данным Японской ассоциации автомобилестроения, совокупное количество занятых в автомобилестроительной отрасли в стране (с учетом производителей комплектующих, сырья и т. п.) составляет около 5,5 млн человек – примерно 10% всего производственного сектора, а инвестиции в капитальное оборудование и расходы на исследования и разработки составляют около 5 трлн 500 млрд йен – примерно 30% всего производственного сектора. Если произойдет утечка производства за рубеж, то удар распространится на всю японскую экономику в целом. По словам того же представителя руководства крупного автопроизводителя, «хотелось бы, чтобы реагированием озадачились «всей Японией»».

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме