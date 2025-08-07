«Тойота» снизила прогноз чистой прибыли до 2,66 трлн йен из-за пошлин США — несмотря на это, продажи остаются стабильными (финансовый год до марта 2026 г.)

Новости

Токио, 7 августа (Jiji Press) — Корпорация Toyota Motor 7 августа пересмотрела консолидированный прогноз финансовых результатов на финансовый год, заканчивающийся в марте 2026 года (по международным стандартам финансовой отчётности, IFRS), снизив показатель чистой прибыли до 2,66 трлн йен (прежний прогноз — 3,1 трлн йен). Это означает снижение прибыли второй год подряд. Ожидается, что политика высоких таможенных пошлин администрации Трампа приведёт к снижению операционной прибыли примерно на 1,4 трлн йен.

Тем временем продажи в Северной Америке продолжают демонстрировать устойчивость, и прогноз по глобальным продажам группы, включая Hino Motors и Daihatsu Industries, остаётся без изменений — 11,2 млн автомобилей. Операционная выручка также не была пересмотрена. По словам директора по внешним связям и связям с общественностью Уэда Хироюки, прозвучавшим на брифинге по итогам квартала: «Продажи в Северной Америке по-прежнему сохраняют сильный темп».

Согласно обновлённому прогнозу, операционная прибыль, отражающая доходность основной деятельности, также была снижена — до 3,2 трлн йен. Помимо американских пошлин, к факторам снижения прибыли относятся укрепление йены и рост цен на сырьё. Вместе с тем компания учитывает положительный эффект в размере около 900 млрд йен, ожидаемый за счёт сокращения издержек и роста объёмов продаж.

Директор бухгалтерского департамента Хигаси Таканори, ссылаясь на влияние пошлин, заявил о намерении предпринять меры по снижению затрат и усилению локального производства. Он также добавил: «Если представится подходящий момент, мы пересмотрим цены», — тем самым указав на возможность повышения цен на рынке США.







