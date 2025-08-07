США вводят взаимные пошлины — на Японию накладывается «надбавка» в 15% — министр Акадзава ведёт переговоры о корректировке

Новости

Вашингтон, 7 августа (Jiji Press) — Так называемые взаимные пошлины президента США Дональда Трампа в отношении торговых партнёров, включая 15-процентный сбор с японского импорта, вступили в силу в четверг. Администрация Трампа ввела новые взаимные пошлины в размере от 10 до 41% в отношении стран и регионов — торговых партнёров. На Японию наложена «надбавка» в 15%, при том что разногласия между сторонами по ряду вопросов так и не были урегулированы. Находящийся с визитом в США министр по восстановлению экономики Акадзава Рёсэй продолжает переговоры с американской стороной, добиваясь пересмотра решения.

Президент Трамп поздно вечером 6 августа написал в соцсетях: «С десятков стран, которые годами наживались на Америке, теперь пойдут миллиарды долларов».

Взаимная пошлина на японские товары оказалась ниже, чем ранее объявленные 24% в апреле, но выше прежней базовой ставки в 10%. По данным японского правительства, согласно японо-американскому соглашению, достигнутому в прошлом месяце, стороны договорились не вводить дополнительные пошлины на товары, к которым уже применяются ставки 15% и выше, а для остальных установить единую пошлину в 15%.

Тем не менее, в официальном бюллетене США от 6 августа было указано, что в отношении Японии будет применяться ставка 15%, и именно с этой ставкой пошлина вступила в силу. Представитель Белого дома также 6 августа подтвердил, что «согласно достигнутому соглашению, ставка взаимной пошлины на японские товары составляет 15%» и что «15% накладываются поверх уже существующих тарифов».

Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса на пресс-конференции подчеркнул: «Мы подтвердили американской стороне, что между Японией и США нет разногласий. Мы поддерживаем контакты на различных уровнях и прилагаем усилия к неукоснительному выполнению соглашения».

Акадзава Рёсэй 6 августа провёл около 90 минут переговоров с министром торговли Рэтником. Согласно японскому правительству, он подтвердил содержание соглашения по взаимным пошлинам и «потребовал его немедленного выполнения». Также была выдвинута просьба о скорейшем снижении пошлины на автомобили с 27,5% до 15%.

Представитель японского правительства также сообщил, что пошлина на японскую говядину вырастет с 26,4% до 41%.













