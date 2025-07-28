Акадзава Рёсэй: инвестиции составят 1–2% от пакета в 550 млрд долларов финансового пакета для США

Политика

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Токио, 27 июля (Jiji Press). Инвестиции составят лишь 1–2 % от 550-миллиардного пакета инвестиций и кредитования Японии для Соединённых Штатов, заявил министр экономического восстановления Акадзава Рёсэй, главный переговорщик Японии по таможенным тарифам.

Акадзава также заявил в телевизионной программе 26 июля, что Япония изначально предлагала поровну разделить прибыль от инвестиций между двумя странами, но в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом согласилась отдавать 90 процентов прибыли его стране.

Министр заявил, что уступка обошлась Японии «не более чем в десятки миллиардов йен», предположив, что потери, которых Япония избежала, добившись снижения тарифов США, гораздо больше.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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