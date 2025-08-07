Министр Акадзава призывает США к досрочному снижению автомобильных тарифов

Новости

Вашингтон, 6 августа (Jiji Press) — Министр по вопросам экономического возрождения Японии Акадзава Рёсэй, находящийся с визитом в США, 6 августа провёл переговоры с министром торговли США Лутником. Япония достигла договорённости о снижении тарифов на автомобили и автокомпоненты с 27,5% до 15%, и японская сторона потребовала скорейшей реализации данного соглашения. Также была выдвинута просьба о выполнении японо-американских договорённостей по взаимным тарифам.

Акадзава и Лутник провели переговоры продолжительностью около 90 минут. Правительство Японии выпустило заявление, в котором отмечается: «Была подтверждена важность последовательной реализации инициатив в рамках японо-американского соглашения, приносящих пользу обеим странам». На пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса подчеркнул: «Между Японией и США нет никаких разногласий».

Правительство США 6 августа обнародовало официальный бюллетень о взаимных тарифах. Япония договорилась о том, что на товары с уже установленной тарифной ставкой 15% и выше дополнительные сборы накладываться не будут, а на товары с более низкими ставками тариф будет установлен на уровне 15%, однако данная формулировка в документе отсутствует. Прописан лишь Европейский союз (ЕС), который заключил с США соглашение на аналогичных условиях.

На встрече с Лутником Акадзава вновь подтвердил содержание соглашения о взаимных тарифах и «потребовал немедленного претворения его в жизнь».







