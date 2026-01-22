Анимационный фильм «A New Dawn» Синомии Ёситоси отобран для Берлинского международного кинофестиваля

Новости

Берлин, 20 января (Jiji Press) — Оргкомитет Берлинский международный кинофестиваль, одного из трёх крупнейших кинофестивалей мира, 20 января объявил список фильмов основной конкурсной программы, претендующих на высшую награду — «Золотого медведя». В конкурс был отобран анимационный фильм режиссёра Синомия Ёситоси — A New Dawn («В день, когда рассветает ханарокусё»).

Это первая за три года работа из Японии, вошедшая в основной конкурс Берлинале, после анимационного фильма «Судзумэ, закрывающая двери» (яп. Suzume no Tojimari). В 2002 году высшую награду фестиваля — «Золотого медведя» — получил анимационный фильм Миядзаки Хаяо «Унесённые призраками» (яп. Sen to Chihiro no Kamikakushi).

Синомия, родившийся в 1980 году, является художником в стиле традиционной японской живописи и ранее участвовал в создании анимационных проектов Синкая и других режиссёров. Картина «A New Dawn» стала его полнометражным дебютом.

Комментируя отбор фильма в конкурсную программу, режиссёр отметил:

«Все, кто сидел рядом со мной за одним столом и работал руками, все, кто был связан с голосами и звуком, а также каждая из множества возможных идей — всё это слилось воедино, кристаллизовалось на экране и в итоге дошло до самого Берлина».

Фестиваль пройдёт с 12 по 22 февраля. Председателем жюри основной конкурсной программы назначен режиссёр Вим Вендерс, известный по фильму Perfect Days.







