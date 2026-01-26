Япония до 2028 финансового года примет до 1,23 млн иностранных рабочих

Новости

Токио, 23 января (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что примет до 1 231 900 иностранных рабочих на пять лет до конца 2028 финансового года в рамках определённых программ резидентства и развития навыков для квалифицированных специалистов.

Правительство добавило в список отраслей, в которых разрешено работать иностранным работникам, поставку, распределение и складирование постельного белья, а также переработку ресурсов.

Страна примет до 805 700 иностранных работников, имеющих вид на жительство типа 1, в рамках программы для специалистов определённых профессий по 19 направлениям. Этот статус позволяет иностранным гражданам оставаться в Японии максимально до пяти лет.

В рамках новой программы развития навыков и трудоустройства, запуск которой запланирован на 2027 финансовый год, начинающийся в апреле следующего года, страна разрешит въезд до 426 200 иностранцев, работающих в 17 сферах деятельности.

Ограничения были установлены на основе оценки необходимого количества работников в каждой области, за вычетом количества работников, которых, как ожидалось, удастся привлечь внутри страны и которые будут обеспечены за счёт повышения производительности труда.

