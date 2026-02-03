[Видео] В святилище Ивасимидзу Хатимангу провели ритуал изгнания демонов

Новости

1 февраля в преддверии праздника смены сезонов Сэцубун в святилище Ивасимидзу Хатимангу в городе Явата, префектура Киото, состоялся ритуал Они-яраи, «Изгнание демонов они». Когда участники проводили ритуал с помощью персикового лука и меча, появился демон они и бросился к главному павильону святилища. Участники, в том числе «мужчина года» и «женщина года», бросали в него «счастливые соевые бобы» с криками Они яроо!, «Прогоним демона!» [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме