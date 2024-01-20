24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Дайкан (Большие холода)

24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Это самое холодное время года, когда во многих частях Японии регистрируют самые низкие температуры. Однако под землёй жизнь уже готовится к приходу весны.

Сезон старого солнечного календаря Дайкан (Большие холода) начинается примерно 20 января по современному календарю. Это самое холодное время года, но по мере приближения весны дни постепенно становятся длиннее. В этом календаре началом года считался сезон Риссюн (Начало весны), следующий за мезоном Дайкан. Накануне начала весны, в последний день года, Сэцубун, традиционно разбрасывают жареные соевые бобы, чтобы отогнать зло.

В этой статье мы рассмотрим основные события и природные явления в период примерно с 20 января по 3 февраля.

Подлёдная ловля корюшки вакасаги

Сезон ловли японской корюшки вакасаги начинается, когда лёд на озерах и прудах достигает определённой толщины. Из-за глобального потепления озёра всё реже замерзают, но свежие вакасаги во фритюре в виде тэмпура или караагэ по-прежнему считаются сезонным деликатесом.



Ловля вакасаги (слева); ловля вакасаги на озере Яманака, префектура Яманаси (© Pixta)

Зимняя кулинарная культура

Холодная японская зима хорошо подходит для ферментации продуктов питания и напитков, таких как сакэ, мисо и соевый соус, благодаря чему такие продукты являются ключевыми компонентами пищевой культуры Японии. Приготовление таких продуктов в холодное время года подавляет рост нежелательных микроорганизмов и одновременно обеспечивает постепенное брожение – именно этим объясняют превосходный вкус японских ферментированных блюд.

В это время года гречку (соба) и рисовые зёрна замачивают в охлаждённой воде, после чего сушат на холодном ветру, этот процесс называется кандзараси. Он помогает улучшить вкус и усилить сладость зерна. Из таких ингредиентов готовят лапшу кандзараси-соба и десерт кандзараси в г. Симабара в префектуре Нагасаки, представляющий собой лепёшки из рисовой муки, подаваемые со сладким сиропом.



Приготовление сакэ (слева); завод сакэ (© Pixta)

«Китайская слива»

Химонант скороспелый, робай, был завезён в Японию из Китая в начале периода Эдо (1603-1868), в Японии его также называют караумэ, «китайская слива». Цветы напоминают цветки сливы, но растение относится к семейству Calycanthaceae, в отличие от сливы, которая принадлежит к семейству Rosaceae. Жёлтые лепестки кажутся сделанными из воска, а цветы имеют характерный сладкий аромат.

В поэзии хайку этот период в том числе называется хару-тонари (буквально «соседний с весной»), что указывает на окончание зимы. О приближении весны напоминают зимолистник и другие растения, цветущие в сильный мороз в преддверии тёплых дней.



Химонант скороспелый (© Pixta)

Сибирская горихвостка

Эти перелётные птицы прилетают в Японию зимовать. Они немного меньше воробьёв, самцов отличает характерная оранжевая грудь. По-японски эти птицы называются дзёбитаки, и компонент хитаки в названии означает «кремень». Это связано с тем, что пронзительный крик птицы напоминал японцам удар по кремню. Горихвостки предпочитают обитать в жилых районах, парках, высохших руслах рек и других хорошо освещённых открытых пространствах.



Сибирская горихвостка (© Pixta)

«Первый Дзидзо» (Хацу дзидзо, 24 января)

Двадцать четвёртый день каждого месяца считается связанным с Дзидзо – бодхисаттвой, который покровительствует детям, путешественникам и всем страждущим, а 24 января является первым таким днём в году, его называют «первый Дзидзо» (хацу дзидзо). Дзидзо обычно вежливо называют «господин Дзидзо», о-дзидзо-сама, и обычно изображают как монаха, который в правой руке держит посох с кольцом, а в левой – драгоценность. На торговой улице Сугамо Дзидзо-дори в Токио, которую иногда называют «Харадзюку для бабушек», есть храм Когандзи, посвящённый Дзидзо. Главный объект поклонения Когандзи – статуя «извлекающего иглы Дзидзо» (тогэнуки дзидзо), связанная с древней легендой о чудесном исцелении служанки, проглотившей иглу. Во время храмовых праздников вдоль дороги, ведущей к храму, выстраиваются ларьки, которые торгуют товарами, предназначенными для пожилых людей.



«Харадзюку для бабушек» (торговая улица Дзидзо-дори в Сугамо, Токио) (© Pixta)

Сэцубун

Слово сэцубун, «разделение сезонов», означало последний день каждого из четырёх сезонов. Впоследствии в японском календаре началом года стали считать Риссюн (Начало весны), а слово сэцубун стали применять только к последнему дню зимы. В этот день принято разбрасывать жареные соевые бобы, чтобы привлечь удачу и рассеять зло, которое часто персонифицируется в виде демонов они. После этого люди съедают бобы по количеству прожитых лет, чтобы помолиться о хорошем здоровье.

В святилищах и храмах по всей Японии существует ряд традиций проведения сэцубун. В храме Наритасан Синсёдзи в префектуре Тиба и в храме Сэнсодзи в Асакуса в Токио для разбрасывания бобов приглашают знаменитостей, родившихся в тот же год китайского зодиакального календаря.



Борцы сумо Хакухо и Такаясу разбрасывают соевые бобы во время Сэцубун в храме Наритасан Синсёдзи в г. Нарита, префектура Тиба, 3 февраля 2020 г. (© Jiji)

Каждому году соответствует «благоприятное направление» эхо, определяемое по 60-летнему циклу 12 зодиакальных животных в сочетании с традиционными натурфилософскими представлениями о «пяти элементах». Существует обычай загадать желание и съесть большой суси-рулет эхо-маки, повернувшись в сторону «благоприятного направления» этого года. Говорят, что он происходит от традиционной практики эхо-маири, то есть «паломничества благоприятного направления», когда люди посещали святилище или храм, расположенные в той стороне света, которая считается «благоприятной» в этом году.

Обычай есть рулеты эхо-маки возник, вероятно, в XIX веке среди осакских торговцев, молившихся о процветании бизнеса. В 1977 году ассоциация оптовых торговцев нори (сушёными морскими водорослями) в Осаке начала кампанию по распространению обычая эхо-маки, которая была подхвачена сетевыми минимаркетами (комбини) и быстро распространилась по всей Японии.



(Слева направо) Соевые бобы, маска демона они и суси эхо-маки (© Pixta)

Другая традиция сэцубун – яикагаси. Голову жареной сардины нанизывают на веточку османтуса, которую вешают под карнизом возле главного входа в дом. Считается, что резкий запах и колючки действуют как оберег от злых духов.



Украшение яикагаси: голова сардины, нанизанная на палочку османтуса (© Pixta)

Бури (лакедра, желтохвост)

Бури, то есть лакедра, или желтохвост, в Японии имеет несколько названий в зависимости от возраста. В регионе Кансай рыбу называют вначале цубасу, потом хамати, мэдзиро и, наконец, бури. В регионе Канто рыба называется вакаси, потом инада и вараса, и потом он превращается во взрослую рыбу бури, это название используется примерно с четырёхлетнего возраста. Популярные блюда включают камбури (зимний бури) в виде сасими, а также бури-сябу, когда его тушат с редькой дайкон.



Бури (слева); сасими из камбури (© Pixta)

Мидзуна

Когда-то эту зелень выращивали на грядках приподнятой земли без использования удобрений, просто поливая водой между грядками, откуда и появилось название мидзуна, «водяная трава». Поскольку большая часть её выращивается в Киото, её также называют кёна, «киотская трава». Традиционно её использовали в горячих блюдах набэмоно или мариновали, но поскольку её горечь и аромат могут устранить запахи мяса или рыбы, его стали использовать и при приготовлении блюд западной кухни. Мидзуна с её хрустящей текстурой хороша и для салатов.



Мидзуна (слева); харихари-набэ, горячее блюдо с мидзуна и свининой (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси

Фотография к заголовку: Заснеженные деревья у лыжного курорта Дзао-онсэн в префектуре Ямагата (© Pixta)