[Видео] В Киото майко, ученицы гейш, бросали соевые бобы по случаю праздника Сэцубун

В святилище Ясака в районе Хигасияма города Киото 2 февраля начался праздник Сэцубун, цель которого – отпугнуть злых духов и принести удачу. Майко, ученицы гейш, в красочных костюмах исполняли танцы на территории святилища, и вместе с «мужчиной года» и «женщиной года» они разбрасывали для посетителей маленькие мешочки с бобами. Ритуал бросания бобов продолжится 3 февраля. [Видеоцентр Jiji Press]

