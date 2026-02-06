В Токио открылся тематический парк покемонов

Новости

Токио, 5 февраля (Jiji Press). На территории парка развлечений Yomiuriland, расположенного на границе Токио и префектуры Канагава, открылся PokePark Kanto, первый постоянный тематический парк, основанный на популярной японской серии видеоигр Pocket Monster (Pokemon).

Новый комплекс состоит из двух зон: лесной зоны, где гости могут взаимодействовать с персонажами-покемонами, и городской зоны с шоу и аттракционами. В обеих зонах можно встретить более 600 персонажей.

«Я очень рад отметить в этом году открытие Покепарка Канто, которое знаменует 30-летие покемонов», – сказал Ито Кэндзиро, председатель правления компании-оператора объекта, на церемонии открытия, состоявшейся в этот же день. Церемония включала в себя перерезание ленты с участием известных персонажей Пикатю и Иви.

Многие посетители выстроились в очередь ещё до открытия комплекса в 10 утра. «Я с нетерпением ждала сегодняшнего дня», – сказала женщина лет тридцати из Кумагая, префектура Сайтама, к северу от Токио.

