Реактор АЭС «Касивадзаки-Карива»Касивадзаки-Карива компании TEPCO запущен вновь

Токио, 9 февраля (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сообщила о перезапуске реактора № 6 на своей атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата 9 февраля после серии проблем, связанных с регулирующими стержнями, с целью возвращения его в коммерческую эксплуатацию 18 марта.

Если всё пойдет по плану, энергоблок «Касивадзаки-Карива» станет первым реактором TEPCO, введённым в коммерческую эксплуатацию после тройной аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» в 2011 году.

Реактор достиг критического состояния в 15:20, сообщила компания TEPCO. Затем оператор постепенно повысит внутреннее давление в реакторе, чтобы он мог начать производство и передачу электроэнергии 16 февраля. После этого обкатка будет приостановлена ​​20 февраля или позже для проведения инспекций объекта. Компания ожидает, что Управление по ядерному регулированию даст разрешение на коммерческую эксплуатацию реактора после окончательной проверки, запланированной на 18 марта.

Первоначально компания TEPCO планировала запустить реактор 20 января впервые за 13 лет и 10 месяцев, но из-за проблемы, обнаруженной при испытании по извлечению регулирующих стержней, перезапуск был отложен на один день. Реактор был снова запущен в ночь на 21 января, а на следующее утро был переведён в режим холодной остановки после того, как во время работ по извлечению регулирующих стержней для начала процесса деления сработала сигнализация.

Компания заявила, что выявила и устранила проблему в настройке сигнализации в системе управления перемещением тяг.

