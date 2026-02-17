Япония упростила процедуры импорта автомобилей американского производства

Новости

Токио, 16 февраля (Jiji Press). Министерство транспорта Японии сообщило о запуске системы сертификации, призванной упростить процесс импорта легковых автомобилей, произведенных в США.

Эта инициатива была согласована с Соединёнными Штатами в июле прошлого года в ответ на обеспокоенность президента США Дональда Трампа низким уровнем экспорта американских автомобилей в Японию.

В тот же день министерство пересмотрело соответствующие министерские постановления. Для автомобилей американского производства, которые уже соответствуют американским стандартам, были отменены ранее обязательные дополнительные проверки на выбросы выхлопных газов и уровень шума.

Компания Toyota Motor Corp. планирует импортировать три модели американского производства, включая седан Camry. Компании Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. рассматривают аналогичные шаги.

Также 16 февраля министр торговли Японии Акадзава Рёсэй впервые прокатился на внедорожнике Toyota Highlander американского производства. Министерство экономики, торговли и промышленности арендует два таких автомобиля, «ввезенных путём обратного импорта», у Соединённых Штатов.

