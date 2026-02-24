Япония увеличила квоту на вылов кальмаров в 3,6 раза

Новости

Токио, 20 февраля (Jiji Press). Японское агентство по рыболовству одобрило увеличение квоты на вылов японского обыкновенного кальмара до 68 400 тонн на следующий рыболовный сезон, что в 3,6 раза превышает первоначальную квоту текущего сезона.

Решение было принято на заседании подкомитета Совета по рыболовной политике, консультативного органа при министре рыболовства.

Несмотря на то, что улов кальмаров в последние годы был низким, в этом рыболовном сезоне он превзошел ожидания, в результате чего квота была дважды расширена в середине сезона и в конечном итоге достигла 27 600 тонн. Квота на следующий сезон, начинающийся в апреле, будет в 2,5 раза выше, чем квота на этот сезон после расширения.

Агентство выделило 15 000 тонн квоты малым рыболовным судам после того, как таким судам было приказано приостановить промысел в этом сезоне из-за превышения квоты по улову.

Общая квота будет регулироваться порциями по 13 600 тонн в период с апреля по ноябрь и по 1400 тонн в период с декабря по март, что отражает региональные различия в рыболовных сезонах.

