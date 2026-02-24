Япония увеличила квоту на вылов кальмаров в 3,6 раза
НовостиЭкономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 20 февраля (Jiji Press). Японское агентство по рыболовству одобрило увеличение квоты на вылов японского обыкновенного кальмара до 68 400 тонн на следующий рыболовный сезон, что в 3,6 раза превышает первоначальную квоту текущего сезона.
Решение было принято на заседании подкомитета Совета по рыболовной политике, консультативного органа при министре рыболовства.
Несмотря на то, что улов кальмаров в последние годы был низким, в этом рыболовном сезоне он превзошел ожидания, в результате чего квота была дважды расширена в середине сезона и в конечном итоге достигла 27 600 тонн. Квота на следующий сезон, начинающийся в апреле, будет в 2,5 раза выше, чем квота на этот сезон после расширения.
Агентство выделило 15 000 тонн квоты малым рыболовным судам после того, как таким судам было приказано приостановить промысел в этом сезоне из-за превышения квоты по улову.
Общая квота будет регулироваться порциями по 13 600 тонн в период с апреля по ноябрь и по 1400 тонн в период с декабря по март, что отражает региональные различия в рыболовных сезонах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]