В Японии в 2025 году цены на новые квартиры достигли рекордного уровня

Токио, 25 февраля (Jiji Press). Средняя цена новых квартир, выставленных на продажу в Японии, достигает рекордного уровня в 2025 году девятый год подряд, что обусловлено резким ростом стоимости строительства, сообщила компания Real Estate Economic Institute Co.

Средняя цена на квартиры выросла на 7,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 65,56 миллиона йен за единицу, в основном за счёт роста в столичном регионе Токио, на который приходится почти 40% от общего числа таких квартир.

В столичном регионе, включающем Токио и соседние префектуры Канагава, Сайтама и Тиба, средняя цена подскочила на 17,4% и составила 91,82 миллиона йен.

Средняя цена в западном регионе Кинки снизилась на 0,5% и составила 53,28 миллиона йен.

По словам представителя института, рост строительных затрат затронул все объекты недвижимости по всей стране.

