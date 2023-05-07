100 миллионов йен за новую квартиру в Токио: исследование Института экономических исследований недвижимости 2022 года

Само собой, не всегда есть возможность купить отдельный дом в удобном месте, но, похоже, становится всё труднее приобрести и жильё в высотных многоквартирных домах. Квартиры в центрах городов нередко продаются более чем за 100 миллионов йен, и всё больше недвижимости ценой в 200-300 миллионов йен.

Если вы мечтаете о новой квартире в центре города, то имейте в виду, что средняя цена квартиры в многоквартирном доме в 23 районах Токио в 2022 году составила 98,99 млн йен, что на 17,2% больше, чем в предыдущем году, приблизившись к 100 млн йен, что является самым высоким показателем с 1990 года. Об этом говорят данные Института экономики недвижимости, расположенного в токийском районе Синдзюку. Это связано с высоким спросом со стороны состоятельных покупателей в условиях роста цен на землю и стоимости строительства.

Средняя цена новых квартир в высотных многоквартирных домах во всём столичном районе Токио (префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба) также выросла на 8,6% в годовом исчислении до 69,07 млн ​йен, достигая рекордного уровня второй год подряд. Это связано с высоким спросом на жильё, особенно у домохозяйств, где оба супруга работают. За пределами собственно Токио в преф. Канагава цена жилья выросла на 4,7% до 54,56 млн йен, в преф. Сайтама – на 4,2% до 51,35 млн йен, в преф. Тиба – на 3,3% до 45,29 млн йен. С другой стороны, количество проданных единиц жилья уменьшилось на 12,9% до 28 632, что является первым снижением за три года. Это связано с трудностями закупки материалов, вызванными усложнением логистики в период пандемии нового коронавируса.

Цена новых квартир в марте 2023 года в 23 районах Токио составила 217,5 млн йен, что в 2,7 раза выше, чем в том же месяце предыдущего года, а во всём столичном районе – 143,6 млн йен, что в 2,2 раза выше цен год назад. На это повлияла концентрация продаж элитной недвижимости в центре Токио.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме