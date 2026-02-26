В Токио прошла поминальная церемония к 90-летию инцидента 26 февраля

Новости

Токио, 26 февраля 2026 года (Jiji Press) — В токийском районе Сибуя 26 февраля состоялась поминальная церемония, посвящённая 90-летию инцидента 26 февраля — попытки государственного переворота, в ходе которого молодые офицеры императорской армии убили ряд высокопоставленных государственных чиновников.

У мемориальной статуи, установленной на месте, где были казнены офицеры, участники церемонии вознесли молитвы об упокоении душ как жертв убийств, так и самих офицеров.

Среди участников был Акитоси Имаидзуми (76 лет) из города Касива (префектура Тиба) — член организации «Буссинкай», объединяющей родственников офицеров, причастных к инциденту. Его отец, Ёсимити (скончался в 1995 году в возрасте 80 лет), в то время служил в звании младшего лейтенанта. Около 3 часов ночи 26 февраля 1936 года командир внезапно сообщил ему о плане убийства высокопоставленных государственных чиновников, и Ёсимити примкнул к восстанию. Впоследствии он был приговорён к четырём годам лишения свободы.

Около 9:30 утра, в холодный ветреный день, Акитоси Имаидзуми и другие участники церемонии возложили цветы, воскурили благовония и сложили руки в молитве перед мемориальной статуей. По завершении церемонии Имаидзуми сказал: «Сегодня я прежде всего молился о том, чтобы во всём мире воцарился мир. Думаю, важно внимательно слушать друг друга и строить достойное общество, не прибегая к насилию».

В ходе самого инцидента офицеры подняли отряд численностью около 1500 человек и, пробираясь сквозь снег, атаковали официальную резиденцию премьер-министра, Столичное полицейское управление и другие объекты. Были убиты министр финансов Такахаси Корэкиё, главный министр двора Сайто Макото и ряд других сановников. Мятежники захватили квартал Нагататё, однако 29 февраля восстание было подавлено без кровопролития. По итогам военного трибунала 19 человек были приговорены к смертной казни; Ёсимити и многие другие офицеры также были признаны виновными. Считается, что этот инцидент впоследствии способствовал усилению политического господства армии.

