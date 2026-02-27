Япония окажет поддержку развитию добычи редкоземельных элементов в Малайзии
Куала-Лумпур, 26 февраля (Jiji Press). Японское агентство международного сотрудничества (JICA) объявило о предоставлении Малайзии технической помощи в разработке важнейших полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы.
Это будет первый случай технического сотрудничества Японии и Малайзии в области разработки редкоземельных элементов.
JICA направит в Малайзию экспертов в области геологии ресурсов и экологической химии для оказания помощи в разработке экологически чистых методов добычи полезных ископаемых.
Известно, что месторождения редкоземельных элементов находятся по всей территории Малайзии, и правительство страны стремится развивать отечественную промышленность, охватывающую все этапы, от добычи до коммерциализации.
Поскольку добыча редкоземельных элементов в стране, вероятно, потребует использования определённых химических веществ, крайне важно снизить воздействие на окружающую среду.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]