Японские компании приостановили поставки через Ормузский пролив
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 1 марта (Jiji Press). Три крупнейшие японские судоходные компании приостановили поставки нефти и других грузов через Ормузский пролив после того, как 28 февраля американские и израильские войска начали удары по Ирану, сообщили официальные лица 1 марта.
Компании Nippon Yusen KK, Mitsui OSK Lines Ltd. и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. приостановили свою деятельность на этом стратегически важном водном пути и приняли такие меры, как перевод судов в режим ожидания в безопасных водах.
Япония более чем на 90% зависит от Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, в импорте сырой нефти. Большая часть импорта осуществляется через Ормузский пролив.
Растут опасения по поводу ожидаемого влияния на японскую экономику в случае затяжной приостановки поставок.
Согласно онлайн-версии The New York Times, по состоянию на вечер 28 февраля по местному времени в проливе зафиксировано снижение судоходства на 70%.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]