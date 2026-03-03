Японские туристические компании отменяют туры после нападения США и Израиля на Иран
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 2 марта (Jiji Press). Крупные японские туристические компании отменили туры, связанные с Ближним Востоком, после американо-израильской атаки на Иран.
Согласно заявлению компании KNT-CT Holdings Co., её дочерняя компания Club Tourism International Inc. отменила все туры, запланированные на период с 7 по 9 марта с транзитом через Ближний Восток. Это затронуло около 130 путешественников.
Отменённые маршруты включают поездки в Европу с пересадками в аэропортах Ближнего Востока. Компания планирует перенести предстоящие туры в соответствии с развивающейся ситуацией.
Компания HIS Co. также отменила ряд туров на Ближний Восток или с пересадками из-за приостановки полетов.
Туристическое агентство Nippon Travel Agency Co. приостановило некоторые туры после отмены стыковочных рейсов в регионе. «На данный момент мы приостанавливаем туристические пакеты в Европу с транзитом через Ближний Восток», – заявил представитель компании.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]