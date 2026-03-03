Япония призывает к «дипломатическому решению» иранской ситуации

Новости

Токио, 2 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ призвала Иран к поиску «дипломатического решения, в том числе путём переговоров» после американо-израильских атак на Иран и ответных атак Тегерана.

Однако она воздержалась от выражения своего мнения по поводу причастности США к этим нападениям.

«Непоколебимая позиция нашей страны заключается в том, что разработка Ираном ядерного оружия абсолютно неприемлема», – заявила Такаити на сегодняшнем заседании бюджетного комитета Палаты представителей. Она также призвала Иран прекратить «действия, дестабилизирующие регион, включая нападения на соседние страны».

Комментируя нападение США на Иран первыми, Такаити сказала: «У меня нет подробной информации, в том числе о том, было ли нападение совершено в целях самообороны, поэтому я воздержусь от юридической оценки».

Япония поддерживает давние дружеские отношения с Ираном. Между тем, Соединённые Штаты являются единственным полноправным союзником Японии. Значение США для Японии усиливает запланированная встреча Такаити с Трампом 19 марта в рамках её первой поездки в США после вступления в должность премьер-министра в октябре прошлого года.

