Япония призывает Иран обеспечить безопасность Ормузского пролива
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 2 марта (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу призвал Иран обеспечить безопасность в Ормузском проливе, который фактически был закрыт после американо-израильских ударов по Ирану.
Он высказал эту просьбу на встрече с послом Ирана в Японии Пейманом Саадатом.
В то же время Мотэги заявил послу, что разработка Ираном ядерного оружия никогда не будет приемлемой, добавив, что Тегеран должен прекратить действия, дестабилизирующие Ближний Восток, включая нападения на соседние страны.
На отдельной встрече с послом Израиля в Японии Гиладом Коэном Мотэги выразил серьезную обеспокоенность Токио ухудшением ситуации в регионе.
Япония готова приложить все дипломатические усилия для скорейшего урегулирования ситуации, также заявил он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]