Япония призывает Иран обеспечить безопасность Ормузского пролива

Токио, 2 марта (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу призвал Иран обеспечить безопасность в Ормузском проливе, который фактически был закрыт после американо-израильских ударов по Ирану.

Он высказал эту просьбу на встрече с послом Ирана в Японии Пейманом Саадатом.

В то же время Мотэги заявил послу, что разработка Ираном ядерного оружия никогда не будет приемлемой, добавив, что Тегеран должен прекратить действия, дестабилизирующие Ближний Восток, включая нападения на соседние страны.

На отдельной встрече с послом Израиля в Японии Гиладом Коэном Мотэги выразил серьезную обеспокоенность Токио ухудшением ситуации в регионе.

Япония готова приложить все дипломатические усилия для скорейшего урегулирования ситуации, также заявил он.

