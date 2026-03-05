[Видео] В Коносу в префектуре Сайтама провели выставку кукол к празднику девочек Хинамацури
В городе Коносу, префектура Сайтама, известном также как центр производства кукол хина, проходит «Удивительный фестиваль кукол Коносу». Гигантская ступенчатая платформа хинадан, установленная в торговом центре, имеет 31 ступеньку и высоту около 7 метров. Выставка продлится до 7 марта. [Видеоцентр Jiji Press]
