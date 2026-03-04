Посол Ирана призвал Японию выступить против атак США и Израиля

Новости

Токио, 3 марта (Jiji Press). Посол Ирана в Японии Пейман Сеадат заявил, что он призвал Японию «решительно выступить против» последних американо-израильских ударов по Ирану вместе с международным сообществом.

Сеадат обратился с этой просьбой во время встречи с министром иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу 2 марта, назвав нападения «возмутительными нарушениями международного права и Устава ООН», заявил посол на пресс-конференции в Токио.

Назвав нападения «военным преступлением» и «геноцидом», Сеадат заявил: «Неспособность решительно отреагировать на такое агрессивное поведение не только подтолкнет его виновников к действию, но и нанесёт непоправимый и длительный ущерб основам международного правопорядка на десятилетия вперед».

В результате американо-израильских атак погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Это был «террористический акт», заявил Сеадат, добавив: «Наша оборона будет продолжаться до тех пор, пока агрессия не будет прекращена».

Сеадат выступил в защиту блокады Ираном Ормузского пролива, ключевого судоходного маршрута для сырой нефти, заявив: «Любая страна, столкнувшаяся с экзистенциальной угрозой, без колебаний использует свои геополитические возможности и рычаги влияния».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме