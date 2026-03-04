Токийский высокий суд подтвердил решение о роспуске церкви Объединения как религиозной корпорации

Новости

Токио, 4 марта 2026 года (Jiji Press) — Токийский высокий суд подтвердил решение Токийского районного суда о роспуске Всемирной федерации семей за мир и объединение, более известной как бывшая церковь Объединения, как религиозной корпорации, и отклонил немедленную жалобу организации.

Председательствующая судья Мики Мотоко указала: «Даже с учётом влияния на свободу вероисповедания и другие права верующих приказ о роспуске является необходимым и неизбежным».

Организация намерена подать специальную жалобу в Верховный суд, однако независимо от этого решение уже вступает в силу, и она утрачивает статус религиозного юридического лица. В тот же день Токийский районный суд назначил адвоката Ито Хисаси из Первой токийской коллегии адвокатов ликвидатором. Начинается процедура урегулирования долгов и иных ликвидационных мероприятий.

Организация сможет продолжать деятельность как неформальное объединение, однако больше не будет пользоваться налоговыми льготами, предусмотренными для религиозных корпораций.

Проблема, связанная с этой организацией, вновь оказавшейся в центре общественного внимания после убийства бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, подошла к важному рубежу.

После обращения Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии с требованием о вынесении приказа о роспуске Токийский районный суд в марте прошлого года постановил, что организация «на протяжении примерно 40 лет причиняла беспрецедентный по масштабу ущерб», и впервые в истории Японии вынес решение о роспуске религиозной корпорации на основании противоправных действий, квалифицированных по гражданскому праву.

Суд первой инстанции признал, что жертвами незаконного склонения к пожертвованиям стали 1 559 человек, а общий объём ущерба составил около 20,4 млрд йен.

В решении высокого суда судья Мики указала, что меры, принятые организацией после провозглашения в 2009 году «декларации о комплаенсе», были недостаточными, поскольку акцент делался прежде всего на сокращении числа судебных исков и недопущении огласки проблемы.

Суд также пришёл к выводу, что и после этой декларации верующие продолжали прибегать к незаконному сбору пожертвований ради выполнения установленных финансовых планов, а объём ущерба, по всей вероятности, оставался примерно на том же уровне.

Кроме того, руководство организации устанавливало плановые показатели по объёму пожертвований на уровне, сопоставимом с периодом до декларации. В решении отмечается, что это делалось, в частности, для того, чтобы не допустить сокращения средств на деятельность Хан Хакча и других руководителей, связанных с южнокорейским руководящим центром организации.

По заключению суда, руководство организации не обладало ни волей, ни способностью противостоять чрезмерным финансовым требованиям Хан, и потому «не существует иных действенных средств предотвращения противоправных действий верующих, кроме приказа о роспуске».

Организация в ходе апелляционного разбирательства утверждала, что вывод суда первой инстанции о продолжении незаконной деятельности после декларации 2009 года не подкреплён доказательствами. Она также настаивала, что роспуск не является необходимым, поскольку было достигнуто соглашение о коллективном посредничестве с пострадавшими от пожертвований.













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме