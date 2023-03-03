Практика духовных продаж, скрытое вымогательство, массовые браки: Церковь объединения в Японии

Бывшая Церковь объединения и Япония

В июле 2022 года бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо был застрелен в городе Нара во врмя выступления в ходе кампании выборов в Палату советников Парламента Японии. Этот шокирующий инцидент стал поводом для все более отчетливого прояснения реалий, связанных с бывшей Церковью объединения, а также глубоких связей этой организации с Либерально-Демократической партией. Мать 42-летнего Ямагами Тэцуя, обвиняемого в этом убийстве и ряде других преступлений, была одной из последовательниц бывшей Церкви объединения, а неприязнь, возникшая из-за того, что крупные пожертвования, которые мать сделала этой церкви, разорили семью, вылилась на бывшего премьер-министра Абэ, имевшего с этой организацией глубокие связи.

Политический лоббизм Церкви объединения, вскрытый «Кореягейтом»

Социальные проблемы, связанные с бывшей Церковью объединения (Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства, ныне Общество небесного Отца и Матери – Федерация семей за объединение и мир во всем мире, далее в тексте именуется «Церковь объединения»), восходят к 1960-м годам. В их число входят и деятельность по привлечению новых членов, главным образом, через университетские «Общества изучения принципов», о которой рассказывалось в статье «Родительские слезы из-за “Движения принципов”» (опубликована в вечернем издании газеты «Майнити симбун» 7 июля 1967 года), и практика «духовных продаж» и скрытого вымогательства путем принуждения к покупке дорогостоящих сосудов и печатей в 1980-е, и пресловутые «массовые бракосочетания», на которых японки-последовательницы церкви сочетались браком, следуя указке этого религиозного объединения, происходившие в первой половине 1990-х годов, и, наконец, крупные денежные пожертвования церкви от ее последователей. За это время все очевиднее становилось и политическое лоббирование, которым занимается данное религиозное объединение.

Начать рассказ о становлении Церкви объединения и распутывание ее деятельности хочется с фактов, получивших огласку в 1976 году, когда произошел так называемый «Кореягейт». Так именуется скандал, связанный с крупномасштабной коррупционной и лоббистской деятельностью, развернутой южнокорейским правительством в попытках оказывать влияние на политические круги Соедиенных Штатов Америки. Не слишком многим известно о большой причастности к «Кореягейту» Церкви объединения.

В связи с «Кореягейтом» Палата представителей США силами одного из своих комитетов, который возглавлял Дональд М. Фрейзер, провела тщательное расследование, окончательные итоги которого были изложены в ноябре 1978 года в так называемом «Отчете Фрейзера».

Согласно этому документу, события стали развиваться после того, как в 1972 году президент США Ричард Никсон нанес визит в Китай, в результате чего произошел переход от прежних конфронтационных отношений с КНР к политике примирения. Для Южной Кореи было желательно избежать ситуации, при которой этот серьезный разворот в отношениях между США и КНР привел бы к выводу размещенных в Южной Корее американских войск. Осознав необходимость политического лоббирования, президент Южной Кореи Пак Чон Хи учредил Корейское центральное разведывательное управление и назначил его руководителем своего ближайшего помощника Ким Джон Пхиля.

В то время содействовавшей организацией, состоявшей, как отмечалось в Отчете Фрейзера «в тесных отношениях с Корейским центральным разведывательным управлением», выступила именно Церковь объединения. Был самый разгар Холодной войны с коммунистической системой – противостояния между Востоком и Западом. Одним из направлений оперативной работы Корейского центрального разведывательного управления была антикоммунистическая деятельность. В тот момент Церковь объединения, выступающую под знаменем антикоммунизма, сочли «полезной организацией», из чего и возник замысел ее привлечения.

Между тем в Японии в тот же период Церковь объединения через общество дружбы под названием «Международная федерация для победы над коммунизмом» углубляла связи с Киси Нобусукэ, занимавшим пост премьер-министра, а также председателем Японской ассоциации судостроения Сасакавой Рёити и другими видными фигурами. Такого рода деятельность прослеживается вплоть до нынешнего проникновения в Либерально-демократическую партию.

«Структура, действующая в интересах Мун Сон Мёна» под прикрытием религиозного объединения

Главным из всего, что удалось выяснить Комитету Фрейзера в ходе опросов руководства Церкви объединения, стало то, что «Церковь объединения является структурой, ведущей под прикрытием религиозной организации политическую и экономическую деятельность, центральной фигурой которой выступает основатель учения Мун Сон Мён». Церковь объединения располагает большим количеством различных аффилированных с нею общественных объединений, некоммерческих организаций и акционерных обществ, и все они в целом признаны единой организационной структурой, действующей под руководством Мун Сон Мёна.

В Японии многие с большой осторожностью относятся к таким шагам как роспуск или ограничение деятельности организаций, аргументируя такой подход «свободой вероисповедания», однако Церковь объединения – это именно та организация, которая все означенное время крепла и расширяла свое влияние, прикрываясь этим аргументом как щитом.



Основатель Церкви объединения Мун Сон Мён поздравляет молодоженов на церемонии массового бракосочетания (Reuters)

В самом начале – небольшой сексуальный культ

Хотя Церковь объединения стала организацией, влиятельной даже в политических кругах Соединенных Штатов, до начала отношений с Корейским центральным разведывательным управлением это был всего лишь малочисленный сексуальный культ. В его корне лежала поразительная доктрина, согласно которой «Мун Сон Мён очищает кровь от скверны, занимаясь сексом с последовательницами». Это изложено в обвиняющей книге «Трагедия шести Марий» (вышла в издательстве «Цунэтомо сюппан» в 1993 году), автором которой является Пак Чон Фа из ближайшего окружения лидера культа. Позвольте изложить главную доктрину культа, воспользовавшись этой публикацией.

Человек несет в себе первородный грех. Это та же идея, которую несет христианство, однако Церковь объединения выводит из нее не вполне ясную доктрину, согласно которой для очищения от первородного греха «нужен секс с Мун Сон Мёном». Здесь не обойтись без пояснения.

Согласно Ветхому Завету, Адам и Ева, сотворенные Богом, жили в райском саду (Эдеме). Несмотря на запрет «не вкушать плода от древа познания добра и зла», однажды, подстрекаемые змеем, они отведали запретного плода. Это и есть «первородный грех» человека.

Мун Сон Мён интерпретирует это по-своему. Змей – это «сатана» (дьявол), а Ева, поддавшись его соблазнениям, вступила с ним в физическую связь. А поскольку Ева, будучи осквернена сатанинской кровью, вступила в сексуальные отношения с Адамом, человечество несет в себе дьявольскую кровь.

Взамен Иисуса Христа, не сумевшего выполнить свою миссию – вернуть Еву, которой завладел дьявол, Мун Сон Мён был послан Богом в качестве «нового мессии», чтобы через троекратный секс очистить кровь «шести Марий, шести жен», включая Марию-мать, и распространять это очищение, – утверждает он. Поэтому, как утверждают, Мун Сон Мён имел сексуальные отношения со многими последовательницами культа и завладевал их имуществом.

Через какое-то время «обряд разделения крови» претерпел видоизменение, и вместо непосредственно занятия сексом с основателем культа учение стало предлагать последователям очиститься от скверны через вступление в брак с другими верующими по выбору основателя культа. Так возникли «массовые свадьбы», которые стали, можно сказать, своеобразным символом Церкви объединения.



Массовая свадьба, проведенная в марте 2015 года (AFP)

Мун Сон Мён превыше императора Японии

Для того, чтобы заполучить последователей в Японии, Церковь объединения развернула деятельность по заманиванию в университетах через «общества изучения принципов», действовавшие как студенческие кружки. Целью в качестве кандидатур в члены руководства стали студенты Токийского университета и Университета Васэда. Вот что рассказывает один из тех, кого примерно в то время завлекали в такое «общество изучения принципов».

«В 1977 году, во время учебы в полной средней школе, у входа в железнодорожную станцию Такаданобаба мне предложили заняться изучением Библии. Меня привели в дом, который назывался Общежитием Сосэй, расположенный поблизости от Университета Васэда. Помню, как мне изложили доктрину грехопадения и объяснили, что спасет от него только новый Мессия».

Метод состоял в том, чтобы завлекать молодежь, собирать вместе в общежитиях и подвергать промывке мозгов, превращая в адептов церкви. Между прочим, рассказавшего эту историю от согласия принять участие в многодневных сборах по промывке мозгов отвратила одна сцена, увиденная на месте событий.

«Верующие молились, простершись ниц перед южнокорейским флагом и фотографией Мун Сон Мёна. На вопрос: “Кто этот человек?” мне ответили: “Наш общий отец, который находится в Южной Корее”. На вопрос: “Этот отец выше императора Японии?”, мне ответили “Да, конечно”. Мне подумалось, что объединение, где люди ставят какого-то отца-учителя выше своего императора – очень странное и подозрительное, и это словно разбудило меня».

Как «консервативные» депутаты от Либерально-демократической терпят такие религиозные идеи?

Между тем Церковь объединения учит, что Корейский полуостров своей формой символизирует мужской, а Японский архипелаг – женский половые органы. Это связывают с Адамом и Евой. То есть, Японию уподобляют Еве, которая осквернила себя дьявольской кровью, совокупившись с сатаной.

Более того, это увязывается с еще одной идеей: «Поскольку Япония не искупила в полной мере свою вину за колониальное правление Южной Кореей 1910-1945 годов, для того, чтобы сослужить Южной Корее, все имущество японцев должно приноситься в качестве пожертвования». Утверждают, что в этом сказался и личный опыт Мун Сон Мёна. В 1940-х годах он стажировался в вечерней Полной средней технической школе Васэда при Университете Васэда (эта вечерняя школа была упразднена в 1951 году), а днем он работал на заводе электрооборудования. Это были времена, когда корейцы, безусловно, подвергались жестокой дискриминации, если сравнивать с нашими днями. Существует мнение, что из-за этого болезненного опыта идея о необходимости «наказать» японцев стала у него неотвязной.

В прошлом на так называемой «церемонии чествования», проводившейся Церковью объединения по случаю одного из традиционных праздников на своем объекте в США, изображавший императора Японии представитель руководства японского отделения этой церкви преклонял колена перед Мун Сон Мёном (об этом сообщало издание «Асахи дзянару» в выпуске за 1 февраля 1985 года).

Весьма странно то, что несмотря на такие уничижительные идеи данной «религиозной организации» в отношении Японии, Церковь объединения завела столь многочисленные связи с депутатами от Либерально-демократической партии, исповедующей консервативные взгляды. Более того, если учесть, что еще в докладе Фрейзера отмечалось, что данная структура – это «объединение для ведения политической и экономической деятельности, прикрытой религиозным учением», уже одного лишь этого факта для политика, казалось бы, должно быть совершенно достаточно для того, чтобы немедленно порвать с данной структурой раз и навсегда.

Созвучность политики либерал-демократов с идеями религиозного объединения

Изначально общим с Либерально-демократической партией был только антикоммунизм. Это послужило отправной точкой для того, чтобы последователи культа становились секретарями депутатов парламента от Либерально-демократической партии, после чего эти секретари, в свою очередь, становились депутатами от ЛДП в региональных законодательных органах, а избрание депутатов в регионах происходило при поддержке Церкви объединения.

Хотя утверждают, что был период, когда бывший премьер-министр Абэ Синдзо стремился сдерживать отношения с Церковью объединения, в конечном счете в интересах сохранения долгосрочной политической власти стороны нашли общий язык. Эти связи, по всей видимости, не прерывались до самого конца, что и привело к трагической развязке.

Отмечают также влияние, которое идеи Церкви объединения оказали на политический курс Либерально-демократической партии. Примером может служить вопрос об однополых браках, которые признаны всеми странами «Большой семерки» за исключением Японии. Недавно премьер-министр Кисида Фумио вызвал большой резонанс своим заявлением о том, что признание законности браков однополых пар «необратимо изменит общество». В условиях, когда движение к признанию однополых браков получает все большее распространение во всем мире, очень странным выглядит то, что правительство Японии и Либерально-демократическая партия выступают решительно против.

Дело в том, что Церковь объединения издавна занималась деятельностью, враждебной по отношению к однополым бракам и ЛГБТ. Сообщается о том, что политики Либерально-демократической партии, получая поддержку на выборах от Церкви объединения, подписывают документ, в одном из пунктов которого говорится, что «вопрос ЛГБТ и легализация однополых браков требуют осторожного подхода». Влияние Церкви объединения отмечают и в глубоко укоренившемся неприятии в рядах Либерально-демократической партии в отношении введения системы, позволяющей мужу и жене иметь разные фамилии. Вдобавок, фактом является и то, что несмотря на неодобрение смены официального наименования Церкви объединения на протяжении многих лет, с формированием второго кабинета под руководством Абэ разрешение на смену названия было получено как раз в то время, когда пост министра по делам образования, культуры, спорта, науки, и технологий занимал Симомура Хакубун, предположительно имеющий связи с Церковью объединения.

Такого рода подозрения по поводу того, насколько власть Либерально-демократической партии запятнана связями с Церковью объединения, весьма обширны и вызывают ассоциации с «Кореягейтом».

Подготовка материала, текст: редакция POWER NEWS

Фотография к заголовку: Reuters

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