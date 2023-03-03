Бывшая Церковь объединения и Япония

Практика духовных продаж, скрытое вымогательство, массовые браки: Церковь объединения в Японии

Политика Общество

В июле 2022 года бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо был застрелен в городе Нара во врмя выступления в ходе кампании выборов в Палату советников Парламента Японии. Этот шокирующий инцидент стал поводом для все более отчетливого прояснения реалий, связанных с бывшей Церковью объединения, а также глубоких связей этой организации с Либерально-Демократической партией. Мать 42-летнего Ямагами Тэцуя, обвиняемого в этом убийстве и ряде других преступлений, была одной из последовательниц бывшей Церкви объединения, а неприязнь, возникшая из-за того, что крупные пожертвования, которые мать сделала этой церкви, разорили семью, вылилась на бывшего премьер-министра Абэ, имевшего с этой организацией глубокие связи.
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Политический лоббизм Церкви объединения, вскрытый «Кореягейтом»

Социальные проблемы, связанные с бывшей Церковью объединения (Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства, ныне Общество небесного Отца и Матери – Федерация семей за объединение и мир во всем мире, далее в тексте именуется «Церковь объединения»), восходят к 1960-м годам. В их число входят и деятельность по привлечению новых членов, главным образом, через университетские «Общества изучения принципов», о которой рассказывалось в статье «Родительские слезы из-за “Движения принципов”» (опубликована в вечернем издании газеты «Майнити симбун» 7 июля 1967 года), и практика «духовных продаж» и скрытого вымогательства путем принуждения к покупке дорогостоящих сосудов и печатей в 1980-е, и пресловутые «массовые бракосочетания», на которых японки-последовательницы церкви сочетались браком, следуя указке этого религиозного объединения, происходившие в первой половине 1990-х годов, и, наконец, крупные денежные пожертвования церкви от ее последователей. За это время все очевиднее становилось и политическое лоббирование, которым занимается данное религиозное объединение.

Начать рассказ о становлении Церкви объединения и распутывание ее деятельности хочется с фактов, получивших огласку в 1976 году, когда произошел так называемый «Кореягейт». Так именуется скандал, связанный с крупномасштабной коррупционной и лоббистской деятельностью, развернутой южнокорейским правительством в попытках оказывать влияние на политические круги Соедиенных Штатов Америки. Не слишком многим известно о большой причастности к «Кореягейту» Церкви объединения.

В связи с «Кореягейтом» Палата представителей США силами одного из своих комитетов, который возглавлял Дональд М. Фрейзер, провела тщательное расследование, окончательные итоги которого были изложены в ноябре 1978 года в так называемом «Отчете Фрейзера».

Согласно этому документу, события стали развиваться после того, как в 1972 году президент США Ричард Никсон нанес визит в Китай, в результате чего произошел переход от прежних конфронтационных отношений с КНР к политике примирения. Для Южной Кореи было желательно избежать ситуации, при которой этот серьезный разворот в отношениях между США и КНР привел бы к выводу размещенных в Южной Корее американских войск. Осознав необходимость политического лоббирования, президент Южной Кореи Пак Чон Хи учредил Корейское центральное разведывательное управление и назначил его руководителем своего ближайшего помощника Ким Джон Пхиля.

В то время содействовавшей организацией, состоявшей, как отмечалось в Отчете Фрейзера «в тесных отношениях с Корейским центральным разведывательным управлением», выступила именно Церковь объединения. Был самый разгар Холодной войны с коммунистической системой – противостояния между Востоком и Западом. Одним из направлений оперативной работы Корейского центрального разведывательного управления была антикоммунистическая деятельность. В тот момент Церковь объединения, выступающую под знаменем антикоммунизма, сочли «полезной организацией», из чего и возник замысел ее привлечения.

Между тем в Японии в тот же период Церковь объединения через общество дружбы под названием «Международная федерация для победы над коммунизмом» углубляла связи с Киси Нобусукэ, занимавшим пост премьер-министра, а также председателем Японской ассоциации судостроения Сасакавой Рёити и другими видными фигурами. Такого рода деятельность прослеживается вплоть до нынешнего проникновения в Либерально-демократическую партию.

«Структура, действующая в интересах Мун Сон Мёна» под прикрытием религиозного объединения

Главным из всего, что удалось выяснить Комитету Фрейзера в ходе опросов руководства Церкви объединения, стало то, что «Церковь объединения является структурой, ведущей под прикрытием религиозной организации политическую и экономическую деятельность, центральной фигурой которой выступает основатель учения Мун Сон Мён». Церковь объединения располагает большим количеством различных аффилированных с нею общественных объединений, некоммерческих организаций и акционерных обществ, и все они в целом признаны единой организационной структурой, действующей под руководством Мун Сон Мёна.

В Японии многие с большой осторожностью относятся к таким шагам как роспуск или ограничение деятельности организаций, аргументируя такой подход «свободой вероисповедания», однако Церковь объединения – это именно та организация, которая все означенное время крепла и расширяла свое влияние, прикрываясь этим аргументом как щитом.

Основатель Церкви объединения Мун Сон Мён поздравляет молодоженов на церемонии массового бракосочетания (Reuters)
Основатель Церкви объединения Мун Сон Мён поздравляет молодоженов на церемонии массового бракосочетания (Reuters)

В самом начале – небольшой сексуальный культ

Хотя Церковь объединения стала организацией, влиятельной даже в политических кругах Соединенных Штатов, до начала отношений с Корейским центральным разведывательным управлением это был всего лишь малочисленный сексуальный культ. В его корне лежала поразительная доктрина, согласно которой «Мун Сон Мён очищает кровь от скверны, занимаясь сексом с последовательницами». Это изложено в обвиняющей книге «Трагедия шести Марий» (вышла в издательстве «Цунэтомо сюппан» в 1993 году), автором которой является Пак Чон Фа из ближайшего окружения лидера культа. Позвольте изложить главную доктрину культа, воспользовавшись этой публикацией.

Человек несет в себе первородный грех. Это та же идея, которую несет христианство, однако Церковь объединения выводит из нее не вполне ясную доктрину, согласно которой для очищения от первородного греха «нужен секс с Мун Сон Мёном». Здесь не обойтись без пояснения.

Согласно Ветхому Завету, Адам и Ева, сотворенные Богом, жили в райском саду (Эдеме). Несмотря на запрет «не вкушать плода от древа познания добра и зла», однажды, подстрекаемые змеем, они отведали запретного плода. Это и есть «первородный грех» человека.

Мун Сон Мён интерпретирует это по-своему. Змей – это «сатана» (дьявол), а Ева, поддавшись его соблазнениям, вступила с ним в физическую связь. А поскольку Ева, будучи осквернена сатанинской кровью, вступила в сексуальные отношения с Адамом, человечество несет в себе дьявольскую кровь.

Взамен Иисуса Христа, не сумевшего выполнить свою миссию – вернуть Еву, которой завладел дьявол, Мун Сон Мён был послан Богом в качестве «нового мессии», чтобы через троекратный секс очистить кровь «шести Марий, шести жен», включая Марию-мать, и распространять это очищение, – утверждает он. Поэтому, как утверждают, Мун Сон Мён имел сексуальные отношения со многими последовательницами культа и завладевал их имуществом.

Через какое-то время «обряд разделения крови» претерпел видоизменение, и вместо непосредственно занятия сексом с основателем культа учение стало предлагать последователям очиститься от скверны через вступление в брак с другими верующими по выбору основателя культа. Так возникли «массовые свадьбы», которые стали, можно сказать, своеобразным символом Церкви объединения.

Массовая свадьба, проведенная в марте 2015 года (AFP)
Массовая свадьба, проведенная в марте 2015 года (AFP)

Мун Сон Мён превыше императора Японии

Для того, чтобы заполучить последователей в Японии, Церковь объединения развернула деятельность по заманиванию в университетах через «общества изучения принципов», действовавшие как студенческие кружки. Целью в качестве кандидатур в члены руководства стали студенты Токийского университета и Университета Васэда. Вот что рассказывает один из тех, кого примерно в то время завлекали в такое «общество изучения принципов».

«В 1977 году, во время учебы в полной средней школе, у входа в железнодорожную станцию Такаданобаба мне предложили заняться изучением Библии. Меня привели в дом, который назывался Общежитием Сосэй, расположенный поблизости от Университета Васэда. Помню, как мне изложили доктрину грехопадения и объяснили, что спасет от него только новый Мессия».

Метод состоял в том, чтобы завлекать молодежь, собирать вместе в общежитиях и подвергать промывке мозгов, превращая в адептов церкви. Между прочим, рассказавшего эту историю от согласия принять участие в многодневных сборах по промывке мозгов отвратила одна сцена, увиденная на месте событий.

«Верующие молились, простершись ниц перед южнокорейским флагом и фотографией Мун Сон Мёна. На вопрос: “Кто этот человек?” мне ответили: “Наш общий отец, который находится в Южной Корее”. На вопрос: “Этот отец выше императора Японии?”, мне ответили “Да, конечно”. Мне подумалось, что объединение, где люди ставят какого-то отца-учителя выше своего императора – очень странное и подозрительное, и это словно разбудило меня».

Как «консервативные» депутаты от Либерально-демократической терпят такие религиозные идеи?

Между тем Церковь объединения учит, что Корейский полуостров своей формой символизирует мужской, а Японский архипелаг – женский половые органы. Это связывают с Адамом и Евой. То есть, Японию уподобляют Еве, которая осквернила себя дьявольской кровью, совокупившись с сатаной.

Более того, это увязывается с еще одной идеей: «Поскольку Япония не искупила в полной мере свою вину за колониальное правление Южной Кореей 1910-1945 годов, для того, чтобы сослужить Южной Корее, все имущество японцев должно приноситься в качестве пожертвования». Утверждают, что в этом сказался и личный опыт Мун Сон Мёна. В 1940-х годах он стажировался в вечерней Полной средней технической школе Васэда при Университете Васэда (эта вечерняя школа была упразднена в 1951 году), а днем он работал на заводе электрооборудования. Это были времена, когда корейцы, безусловно, подвергались жестокой дискриминации, если сравнивать с нашими днями. Существует мнение, что из-за этого болезненного опыта идея о необходимости «наказать» японцев стала у него неотвязной.

В прошлом на так называемой «церемонии чествования», проводившейся Церковью объединения по случаю одного из традиционных праздников на своем объекте в США, изображавший императора Японии представитель руководства японского отделения этой церкви преклонял колена перед Мун Сон Мёном (об этом сообщало издание «Асахи дзянару» в выпуске за 1 февраля 1985 года).

Весьма странно то, что несмотря на такие уничижительные идеи данной «религиозной организации» в отношении Японии, Церковь объединения завела столь многочисленные связи с депутатами от Либерально-демократической партии, исповедующей консервативные взгляды. Более того, если учесть, что еще в докладе Фрейзера отмечалось, что данная структура – это «объединение для ведения политической и экономической деятельности, прикрытой религиозным учением», уже одного лишь этого факта для политика, казалось бы, должно быть совершенно достаточно для того, чтобы немедленно порвать с данной структурой раз и навсегда.

Созвучность политики либерал-демократов с идеями религиозного объединения

Изначально общим с Либерально-демократической партией был только антикоммунизм. Это послужило отправной точкой для того, чтобы последователи культа становились секретарями депутатов парламента от Либерально-демократической партии, после чего эти секретари, в свою очередь, становились депутатами от ЛДП в региональных законодательных органах, а избрание депутатов в регионах происходило при поддержке Церкви объединения.

Хотя утверждают, что был период, когда бывший премьер-министр Абэ Синдзо стремился сдерживать отношения с Церковью объединения, в конечном счете в интересах сохранения долгосрочной политической власти стороны нашли общий язык. Эти связи, по всей видимости, не прерывались до самого конца, что и привело к трагической развязке.

Отмечают также влияние, которое идеи Церкви объединения оказали на политический курс Либерально-демократической партии. Примером может служить вопрос об однополых браках, которые признаны всеми странами «Большой семерки» за исключением Японии. Недавно премьер-министр Кисида Фумио вызвал большой резонанс своим заявлением о том, что признание законности браков однополых пар «необратимо изменит общество». В условиях, когда движение к признанию однополых браков получает все большее распространение во всем мире, очень странным выглядит то, что правительство Японии и Либерально-демократическая партия выступают решительно против.

Дело в том, что Церковь объединения издавна занималась деятельностью, враждебной по отношению к однополым бракам и ЛГБТ. Сообщается о том, что политики Либерально-демократической партии, получая поддержку на выборах от Церкви объединения, подписывают документ, в одном из пунктов которого говорится, что «вопрос ЛГБТ и легализация однополых браков требуют осторожного подхода». Влияние Церкви объединения отмечают и в глубоко укоренившемся неприятии в рядах Либерально-демократической партии в отношении введения системы, позволяющей мужу и жене иметь разные фамилии. Вдобавок, фактом является и то, что несмотря на неодобрение смены официального наименования Церкви объединения на протяжении многих лет, с формированием второго кабинета под руководством Абэ разрешение на смену названия было получено как раз в то время, когда пост министра по делам образования, культуры, спорта, науки, и технологий занимал Симомура Хакубун, предположительно имеющий связи с Церковью объединения.

Такого рода подозрения по поводу того, насколько власть Либерально-демократической партии запятнана связями с Церковью объединения, весьма обширны и вызывают ассоциации с «Кореягейтом».

Подготовка материала, текст: редакция POWER NEWS
Фотография к заголовку: Reuters

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