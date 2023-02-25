Бывшие последователи требуют 1,6 млрд. йен от Церкви Объединения

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Токио (Jiji Press). Группа из 50 бывших последователей Церкви Объединения призвала 22 февраля провести переговоры со скандальной религиозной группой, чтобы добиться выплат около 1610 миллионов йен, включая 140 миллионов йен в качестве компенсации ущерба.

По словам адвокатов, ещё одна группа бывших последователей религиозной секты, официально называемой Семейной федерацией за мир и объединение во всем мире, обратится с аналогичным запросом.

Юристы сообщают, что последователи Церкви Объединения подходили к людям на улице, не раскрывая, что они принадлежат к религиозной группе, и вербовали новых последователей, манипулируя их чувством тревоги, например, с помощью гадания по ладони.

По оценке адвокатов, 50 бывших последователей понесли убытки в размере от 2 до 220 миллионов йен из-за пожертвований или покупки товаров, связанных с религиозной группой.

Так женщина в возрасте 80 лет из региона Кансай на западе Японии пожертвовала около 140 миллионов йен в период с 2009 по 2022 год, поскольку ей сказали, что пожертвования улучшат здоровье её мужа, рассказывают адвокаты.







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