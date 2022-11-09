Правительство Японии представит законопроект о жертвах Церкви Объединения

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Токио, 8 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что его правительство внесёт в парламент на текущей сессии законопроект, призванный помочь жертвам религиозной группы, известной как Церковь Объединения.

Кисида, президент правящей Либерально-демократической партии, обнародовал этот план после достижения соглашения с Ямагути Нацуо, лидером Комэйто, младшего партнера ЛДП по коалиции.

Законопроект будет направлен на создание нового закона для предотвращения злонамеренных просьб о пожертвованиях. Правительство и правящий блок не хотели вносить такой закон на текущую парламентскую сессию, которая должна закончиться 10 декабря.

Однако Кисида изменил курс, видимо, из-за общественного мнения. После встречи с Ямагути Кисида сообщил журналистам, что правительство намерено досрочно принять законопроект.

Церковь Объединения известна тем, что продаёт своим членам товары по завышенным ценам и собирает огромные пожертвования. Она оказалась в центре внимания после того, как в июле бывшего премьер-министра Абэ Синдзо застрелил человек, мотивированный предполагаемыми связями Абэ с этой группой.

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