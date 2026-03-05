В Японии состоялось первое совещание правительственной экспертной группы по вопросам приобретения земли иностранцами
Токио, 4 марта (Jiji Press). Правительство Японии провело первое заседание экспертной группы для обсуждения правил приобретения земли иностранцами с целью разработки базовой политики к лету.
«Мы хотим, чтобы эксперты по национальной безопасности, международным отношениям и земельной политике углубили обсуждение нормативных актов по этому вопросу», – заявил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Кихара Минору.
На встрече многие участники призвали к созданию определённого уровня регулирования с точки зрения национальной безопасности, как заявило правительство. Одно из предложений заключалось в том, чтобы правительство объяснило общественности, почему такое регулирование необходимо.
Один из ключевых вопросов заключается в том, следует ли регулировать только приобретения иностранцев и следует ли правительству вводить систему разрешений или систему отчётности. Правительство также планирует провести исследование покупок иностранцами квартир в кондоминиумах и рассмотреть возможность введения контрмер при необходимости через соответствующую комиссию.
Возглавляет комиссию почётный профессор Токийского университета Морита Акира, в её состав также входят девять других членов, в том числе Китамура Сигэру, бывший генеральный секретарь Секретариата национальной безопасности, и бывший заместитель министра обороны Куроэ Тэцуро.
