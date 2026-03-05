Япония осудила действия Ирана, дестабилизирующие регион

Новости

Токио, 4 марта (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу заявил, что Токио «осуждает» действия Ирана, дестабилизирующие регион, сославшись, среди прочего, на упоминание Тегераном блокады Ормузского пролива, критически важного при транспортировке нефти.

До настоящего времени правительство Японии призывало Тегеран прекратить любые дестабилизирующие действия после американо-израильских атак на Иран, при этом избегая использования слова «осудить».

В ходе телефонных переговоров 4 марта с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани Мотэги заявил, что гражданские суда действительно подвергались нападениям в проливе и прилегающих водах.

Он добавил, что в результате ответных ударов Ирана были атакованы дипломатические и гражданские объекты в Катаре и других соседних странах, что привело к жертвам среди гражданского населения.

Катарский министр выразил надежду на сотрудничество с правительством Японии для скорейшего урегулирования ситуации и обеспечения мира и стабильности в регионе.

