Премьер-министр Такаити осудила ответные действия Ирана

Токио, 5 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ осудила Иран за ответные удары после нападений со стороны США и Израиля.

В ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Такаити отметила, что иранские атаки были направлены как на дипломатические представительства, так и на объекты частного сектора, в том числе связанные с энергетикой, что привело к жертвам среди гражданского населения.

Япония осуждает подобные действия Ирана, заявила Такаити.

Лидеры обеих стран договорились, что Япония и Германия будут сотрудничать для скорейшего урегулирования ситуации.

Учитывая ситуацию в Китае, Такаити и Мерц выразили обеспокоенность по поводу влияния экспортных ограничений на критически важные полезные ископаемые и другие товары на глобальные цепочки поставок. Они подтвердили японо-германское сотрудничество в области экономической безопасности.

