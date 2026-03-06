Премьер-министр Такаити осудила ответные действия Ирана
Токио, 5 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ осудила Иран за ответные удары после нападений со стороны США и Израиля.
В ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Такаити отметила, что иранские атаки были направлены как на дипломатические представительства, так и на объекты частного сектора, в том числе связанные с энергетикой, что привело к жертвам среди гражданского населения.
Япония осуждает подобные действия Ирана, заявила Такаити.
Лидеры обеих стран договорились, что Япония и Германия будут сотрудничать для скорейшего урегулирования ситуации.
Учитывая ситуацию в Китае, Такаити и Мерц выразили обеспокоенность по поводу влияния экспортных ограничений на критически важные полезные ископаемые и другие товары на глобальные цепочки поставок. Они подтвердили японо-германское сотрудничество в области экономической безопасности.
