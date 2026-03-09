Член комитета ООН призвала Японию создать органы по обеспечению гендерного равенства

Новости

Токио, 8 марта (Jiji Press). Акидзуки Хироко, член Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, призвала Японию создать специальные парламентские и правительственные органы для борьбы с укоренившимся гендерным неравенством.

«Японцам следует взглянуть правде в глаза», – сказала Акидзуки в недавнем интервью Jiji Press, имея в виду 118-е место Японии среди 148 стран в Глобальном индексе гендерного разрыва.

Индекс составляется ежегодно швейцарской некоммерческой организацией Всемирный экономический форум. В последнем издании 2025 года Япония заняла последнее место среди развитых экономик, при этом наиболее резкий дисбаланс наблюдался в уровне политического участия.

Акидзуки, также профессор Азиатского университета в Японии, сказала: «Именно политический сектор препятствует гендерному равенству в Японии».

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, часто называемая «мировой конституцией для женщин», была принята Организацией Объединенных Наций в 1979 году и ратифицирована 189 сторонами, включая Японию. Подписавшие её стороны обязаны обеспечивать «существенное равенство» между женщинами и мужчинами в повседневной жизни и на рабочем месте путём пересмотра и корректировки внутренних законов и политики, противоречащих договору.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме