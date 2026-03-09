Премьер-министр Такаити призывает к активному участию женщин в экономическом росте Японии
Токио, 8 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ выступила с посланием по случаю Международного женского дня, подчеркнув необходимость активного участия женщин для содействия экономическому росту в Японии.
Выражая намерение содействовать гендерному равенству в обществе и решать проблемы женского здоровья, премьер-министр заявила: «Расширяя возможности для женщин играть активную роль, Япония должна добиться значительного экономического роста».
Она подчеркнула, что продвижение активной роли женщин «чрезвычайно важно для построения общества, в котором уважают индивидуальность и многообразие».
«Я сделаю всё возможное, чтобы женщины в нашей стране и во всём мире могли уверенно идти по выбранному ими пути», – добавила Такаити.
