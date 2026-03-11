В Японии намерены повысить плату за получение вида на жительство для иностранцев в 30 раз

Новости

Токио, 10 марта (Jiji Press). Кабинет министров Японии принял законопроект, повышающий потолок сборов за заявления иностранцев на получение вида на жительство до 30 раз и создающий электронную систему предварительного разрешения на въезд.

Поправка к закону о контроле за иммиграцией и признании беженцев станет первым изменением верхнего предела платы за услуги с 1981 года. Правительство планирует принять законопроект о поправках во время текущей сессии парламента страны.

К концу 2025 года число иностранных граждан, проживающих в Японии, достигло примерно 4,13 миллиона человек, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Повышение сборов – это шаг, который администрация премьер-министра Такаити Санаэ стремится предпринять для обеспечения финансирования мер, направленных на привлечение иностранцев.

Законопроект предусматривает повышение предельной суммы сбора до 100 000 йен за разрешение на изменение статуса проживания и продление срока пребывания, а также до 300 000 йен за разрешение на получение постоянного вида на жительство.

В настоящее время максимальная сумма выплат составляет 10 000 йен для всех трех категорий.

