Япония начнёт использовать резервы топлива

Новости

Токио, 11 марта (Jiji Press). Япония начнёт использовать нефтяные запасы с 16 марта в условиях резкого роста цен на нефть, заявила премьер-министр Такаити Санаэ.

«Поскольку нефтяные танкеры по-прежнему практически не могут проходить через Ормузский пролив, ожидается, что импорт нефти в нашу страну значительно сократится начиная с конца этого месяца», – заявила премьер-министр журналистам.

Она отметила, что Япония не будет ждать официального международного решения о совместном высвобождении нефтяных запасов.

Правительство Японии планирует задействовать частные нефтяные резервы на 15 дней и государственные резервы на один месяц, а также использовать совместные резервы с нефтедобывающими странами. Это будет первый случай, когда Япония самостоятельно задействует свои нефтяные резервы.

Такаити также заявила, что поручила министру промышленности Акадзаве Рёсэю как можно скорее принять чрезвычайные меры для поддержания розничных цен на бензин в среднем по стране на уровне около 170 йен за литр или ниже.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме