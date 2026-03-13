Япония не планирует разминирование Ормузского пролива Силами самообороны Японии: премьер-министр Такаити Санаэ

Токио, 12 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что планов по развёртыванию Сил самообороны для разминирования Ормузского пролива нет.

«Мы не можем представить, чтобы Силы самообороны Японии были развёрнуты вблизи (пролива) для разминирования», – заявила Такаити на заседании бюджетного комитета Палаты представителей, нижней палаты японского парламента.

На встрече Ёсида Нобухиро из оппозиционного Центристского альянса реформ поинтересовался позицией правительства в связи с сообщениями американских СМИ о том, что Иран начал устанавливать мины в проливе.

Такаити заявила, что юридически Силы самообороны могут извлекать мины, ставшие ничейными, но добавила: «На практике очень сложно предсказать, в какой момент они станут ничейными».

