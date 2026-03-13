Японские производители химической продукции сокращают производство этилена

Токио, 12 марта (Jiji Press). Крупные японские химические предприятия начали сокращать производство этилена в условиях ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.

12 марта компании Mitsubishi Chemical Corp. и Asahi Kasei Corp. объявили о снижении коэффициента загрузки мощностей на своём совместном предприятии в Курасики, префектура Окаяма, на западе Японии.

Уже четвёртый завод по производству этилена в стране сокращает объёмы производства.

Этилен является ключевым сырьевым материалом для различных промышленных изделий, включая пластмассы. Длительные перебои могут повлиять на производство автомобильных деталей, моющих средств, одежды и других товаров.

В настоящее время в Японии действуют 12 предприятий по производству этилена. В условиях фактической блокады Ормузского пролива закупка нафты, производящегося из сырой нефти ингредиента, необходимого для производства этилена, может стать сложной задачей.

