В Японии назревает серьёзная дискуссия по поводу законопроекта о Национальном совете разведки

Токио, 15 марта (Jiji Press). Парламентские обсуждения законопроекта о создании Национального совета разведки в Японии могут быть сложными, поскольку оппозиция опасается, что деятельность нового органа может привести к нарушениям прав человека.

Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору на пресс-конференции 13 марта отмахнулся от опасений, заявив, что планируемый совет не предназначен для усиления слежки. «Мы предоставим подробные объяснения, чтобы не вызывать опасений», – сказал главный представитель правительства.

13 марта правительство Японии внесло в парламент законопроект о создании Национального совета разведки.

Совет будет создан для укрепления разведывательного потенциала Японии, который, как утверждается, недостаточен, поскольку правительство считает, что нынешняя ситуация в сфере безопасности в стране является самой серьёзной и сложной со времен окончания Второй мировой войны.

Планируемое создание национального разведывательного совета основано на коалиционном соглашении между правящей Либерально-демократической партией во главе с премьер-министром Такаити Санаэ и её партнером, Японской инновационной партией. Соглашение между ЛДП и Японской инновационной партией предусматривает продвижение «реформы разведки».

