Вашингтон, 14 марта (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп призвал Японию и другие страны направить военные корабли в Ормузский пролив, ключевой водный путь для транспортировки нефти с Ближнего Востока, в условиях растущей напряженности вокруг Ирана.

Пролив фактически заблокирован, отчасти из-за атак беспилотников со стороны Ирана.

Многие страны, особенно те, которые пострадали от закрытия Ираном Ормузского пролива, «будут направлять военные корабли совместно с Соединёнными Штатами», чтобы обеспечить беспрепятственное и безопасное движение в проливе, заявил Трамп в сообщении в социальных сетях.

Он заявил: «Мы уже уничтожили 100 процентов военного потенциала Ирана», но добавил, что Тегерану легко запускать беспилотники, устанавливать мины или сбрасывать ракеты ближнего действия на водные пути.

«Будем надеяться, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, которые “затронуты этим искусственным ограничением”, направят корабли в этот район», чтобы Ормузский пролив “больше не представлял угрозы”», – сказал Трамп.

