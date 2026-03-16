Япония и США будут сотрудничать в борьбе с перебоями в поставках критически важных полезных ископаемых
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 15 марта (Jiji Press). Япония и Соединённые Штаты договорились о создании рамочного соглашения, в рамках которого две страны будут оперативно действовать сообща для предотвращения перебоев в поставках критически важных полезных ископаемых.
Соглашение было достигнуто на двусторонней министерской встрече, состоявшейся в Токио в рамках международной конференции по энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
В рамках предполагаемой двусторонней структуры к переговорам присоединятся высокопоставленные должностные лица соответствующих министерств и ведомств Японии и США.
Они будут работать над предотвращением перебоев в поставках критически важных минералов, вызванных возможными экспортными ограничениями со стороны стран-производителей ресурсов, включая, по всей видимости, Китай. Должностные лица также будут сотрудничать в обмене информацией и взаимных поставках важных минералов по мере необходимости.
В двусторонних переговорах приняли участие министр экономики, торговли и промышленности Японии Акадзава Рёсэй и министр внутренних дел США Дуг Бургум.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]