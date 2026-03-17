Такаити заявила, что правительство обдумывает меры по обеспечению безопасности судов, связанных с Японией

Новости

Токио, 16 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что её правительство рассматривает меры по обеспечению безопасности судов, связанных с Японией, в условиях эскалации напряжённости на Ближнем Востоке.

«В настоящее время правительство Японии рассматривает вопрос о том, какие меры следует принять», – заявила она бюджетному комитету Палаты советников, верхней палаты парламента страны.

Отвечая на вопрос о призыве президента США Дональда Трампа к сопровождению судов в Ормузском проливе, Такаити сказала: «На этот вопрос сложно ответить гипотетически, потому что нас об этом ещё не просили».

Она заявила, что издание приказа о морской безопасности на основании закона о Силах самообороны для сопровождения судов будет «юридически сложным».

Премьер-министр отказалась комментировать правовую оценку американо-израильских атак на Иран, заявив: «Мы не в состоянии знать все подробности произошедшего».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

