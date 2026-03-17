ИНТЕРВЬЮ: эксперт призывает Японию и США подтвердить важность альянса

Новости

Вашингтон, 16 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и президент США Дональд Трамп должны подтвердить важность альянса своих стран во время встречи в Вашингтоне на этой неделе в преддверии визита Трампа в Китай, заявил известный американский эксперт.

По словам Кента Калдера, директора Центра восточноазиатских исследований им. Эдвина О. Райшауэра при Школе передовых международных исследований им. Джонса Хопкинса, саммит Такаити-Трамп также, как ожидается, будет посвящён возможной операции по разминированию, которая может быть проведена Силами самообороны Японии на фоне ухудшения ситуации с Ираном.

«Самое важное, что Японии следует стремиться к укреплению американо-японского альянса, а также к тому, чтобы президент Трамп ставил интересы Японии выше интересов Китая», – заявил Калдер в недавнем интервью Jiji Press.

«Трамп очень ориентирован на сделки, – сказал Калдер. – Похоже, что его экономическое чутье и стремление к выгодной сделке ставятся выше его геополитического мышления».

Отметив, что Соединённые Штаты «сейчас находятся в сложной ситуации», Калдер подчеркнул необходимость того, чтобы Япония показала Вашингтону, как она может внести свой вклад в решение различных проблем, таких как стремительный рост цен на энергоносители и инфляция.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

