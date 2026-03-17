Скончался Мори Сигэаки — хибакуся, которого обнял Обама

Хиросима, 17 марта (Jiji Press) – В 17:42 14 марта в одной из больниц Хиросимы скончался хибакуся и историк Мори Сигэаки. Ему было 88 лет. Уроженец города Хиросима. Похороны прошли в кругу родственников. Позднее планируется провести церемонию прощания.

В мае 2016 года, когда Барак Обама стал первым действующим президентом США, посетившим Хиросиму, кадры его объятий с Мори, на глазах которого выступили слёзы, обошли мировые СМИ.

6 августа 1945 года Мори было восемь лет. Он находился примерно в 2,5 километра от эпицентра взрыва. Мори учился в начальной школе Сайби, где все дети, находившиеся в здании в момент бомбардировки, погибли. Сам он выжил, поскольку незадолго до этого перевёлся в другую школу.

После войны, узнав, что на территории школы были обнаружены останки американских военнослужащих, погибших в результате атомной бомбардировки, он начал исследование их судьбы.

Совмещая работу в компании со сбором архивных материалов и свидетельств очевидцев, Мори установил личности двенадцати американских военнослужащих, погибших от атомной бомбы.

«Это были солдаты страны-противника, но американские военные, погибшие от атомной бомбы, тоже были людьми. Их семьи наверняка хотели знать, как прошли их последние минуты», — говорил он.

Мори разыскал родственников погибших в США и добился внесения их имён и фотографий в Национальный мемориальный музей мира памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы.

В своей речи в Хиросиме Обама упомянул его словами:

«Здесь живёт человек, который разыскал семьи американцев, погибших на этой земле, потому что верил: их утрата и его собственная — одно и то же».

В мае 2018 года Мори осуществил давнюю мечту и впервые посетил США. Он присутствовал на показах документального фильма о себе, прошедших в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и других местах, а также принял участие в мемориальной церемонии в память о погибших американских военных, где встретился с их родственниками.

«Я посвятил этому всю жизнь — не ради денег и не ради славы, а чтобы хоть немного послужить делу мира. Потому что я — хибакуся».

На протяжении многих лет он продолжал кропотливую исследовательскую работу.





