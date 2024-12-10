«Ядерное оружие и человечество несовместимы», – заявляет лидер хибакуся перед вручением Нобелевской премии мира
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Осло, 9 декабря (Jiji Press) — В преддверии церемонии вручения Нобелевской премии мира представитель японской организации хибакуся обратился к мировой общественности.
Сопредседатель Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё) Танака Теруми, которому 92 года, выступая на пресс-конференции в Норвежском нобелевском институте, подчеркнул: «Я хочу изо всех сил донести до молодого поколения простую истину — человечество и ядерное оружие не могут сосуществовать».
На мероприятии выступил председатель Норвежского нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес, который выразил глубокую признательность Танаке за его многолетние свидетельства и усилия по формированию «ядерного табу».
«Пережив последствия применения ядерного оружия, я не перестаю предупреждать об опасности его использования», — отметил Танака. «Мы, свидетели тех событий, стареем и однажды уйдем. Крайне важно, чтобы молодежь во всем мире активно противостояла сегодняшней ядерной угрозе».
Танака выразил обеспокоенность тем, что в современном мире все чаще легкомысленно рассуждают о применении ядерного оружия. «Невозможно защитить человеческие жизни с помощью ядерного оружия», — твердо заявил он. Торжественная церемония вручения премии пройдет 10 декабря в здании мэрии Осло.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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