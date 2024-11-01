Нихон хиданкё – лауреат Нобелевской премии мира: «Именно наши рассказы о том, что случилось при атомном взрыве – средство сдерживания от ядерной войны»

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Двенадцатого октября Японская конфедерация объединений пострадавших от атомной и водородной бомбы (сокращенно именуемая по-японски «Нихон хиданкё»), удостоенная Нобелевской премии мира 2024 года, провела по этому случаю пресс-конференцию в Токио. В то время, когда все ближе 80-я годовщина атомных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки, вокруг зон военных конфликтов все громче звучат угрозы применения ядерного оружия. Люди, пережившие атомные бомбардировки, которых по-японски называют «хибакуся», делясь радостью в связи с присуждением премии, подчеркнули: «Эта высокая оценка говорит о том, что мир сдерживает от войны не ядерное оружие, а наши рассказы о пережитом из-за атомного взрыва», и вновь пообещали добиваться мира, свободного от ядерного оружия.

«Замечательное решение!» «Неотступно идти к миру без ядерного оружия»

«То, что при наличии всех возможностей применения ядерного оружия оно все-таки не было использовано, объясняется не силой ядерного сдерживания, а сдерживающей силой той деятельности (по распространению пережитого опыта атомного взрыва), которую ведем мы – люди, пострадавшие от атомной бомбы. Полагаю, что именно она находит понимание у людей всего мира». Так прокомментировала важность присуждения Нобелевской премии мира заместитель генерального секретаря «Нихон хиданкё» Вада Масако, пережившая атомную бомбардировку Нагасаки в возрасте 1 года.

Шестого августа 1945 года в 8 часов 15 минут утра над городом Хиросима, а 9 августа в 11 часов 2 минуты утра над городом Нагасаки взорвались атомные бомбы. Температура тепловой волны в эпицентре ядерного взрыва, как полагают, достигала нескольких тысяч градусов Цельсия.

«Нихон хиданкё» обращается к людям как в своей стране, так и за рубежом, с призывом к ликвидации ядерного оружия, рассказывая о том, с чем довелось столкнуться тем, кто испытал на себе атомный взрыв в городах Хиросима и Нагасаки. Норвежский Комитет Нобелевской премии мира объяснил присуждение этой награды высокой оценкой усилий, направленных на построение мира, свободного от ядерного оружия, и обращение к людям мира с призывом о том, чтобы ядерное оружие больше никогда не было использовано.

«Они приняли замечательное решение», – прокомментировал присуждение премии сопредседатель «Нихон хиданкё» Танака Тэруми. «В условиях, когда нам необходимо передать молодежи рассказ о реалиях ядерного оружия и о нашей работе, оно заставляет почувствовать, что деятельность «Нихон хиданкё» находит поддержку», «На фоне опасений, что может разразиться ядерная война, Нобелевский комитет, по-видимому, проникся пониманием того, что от ядерного оружия действительно необходимо избавиться», – с гордостью отметил Танака. При этом он подчеркнул, что движущей силой деятельности конфедерации служило понимание необходимости донести до людей идею о недопустимости использования ядерного оружия, о недопустимости войны, развернув перед их глазами картину трагедии атомного взрыва, которую члены «Нихон хиданкё» испытали на себе.

Сопредседатель «Нихон хиданкё» Мимаки Томоюки, который участвовал в пресс-конференции из Хиросимы в формате онлайн, комментируя путь, пройденный за 68 лет, выразил признательность предшественникам: «Наши великие предшественники, создавшие это движение, неотступно работали, чтобы добиться мира, свободного от ядерного оружия. Это и привело нас к присуждению этой премии».



Сопредседатель «Нихон хиданкё» Танака Тэруми (слева) и заместитель генерального секретаря Вада Масако (справа) радуются присуждению Нобелевской премии

«Нихон хиданкё» была основана в 1956 году. С тех пор действовавшие по всей стране объединения пострадавших от атомных бомбардировок, требуя от властей поддержать движение за запрет водородной бомбы, выплатить компенсации от государства пострадавшим от испытаний водородной бомбы и т. д., одновременно не прекращали призывать весь мир к ликвидации и запрету ядерного оружия. В 1982 году ныне покойный Ямагути Сэндзи как сопредседатель «Нихон хиданкё» обратился к особой сессии по разоружению Генеральной ассамблеи ООН с призывом: «Нет повторению Хиросимы, нет повторению Нагасаки». Эти слова стали одним из лозунгов движения за ликвидацию ядерного оружия.

Ядерные угрозы – путь к разрушению и гибели

Однако несмотря на все усилия «Нихон хиданкё» ядерное оружие получило распространение. Президент продолжающей вторжение в Украину России Владимир Путин предупредил о возможности применения его страной ядерного оружия в случае, если она подвергнется нападению с использованием обычных вооружений. Напряженность, связанная с ядерным оружием, явно усиливается.

Участвовавший пресс-конференции в формате онлайн из Нагасаки сопредседатель «Нихон хиданкё» Танака Сигэмицу заявил: «Мы надеялись, что что в 21 веке избавимся от войн и ядерного оружия. Но международная обстановка, напротив, такова, что войны продолжаются, причем с угрозами ядерным оружием. Разве человечество не продолжает идти по пути к самоуничтожению оружием, которое оно само создало, с тех самых пор, как Соединенные Штаты разработали атомную бомбу? Для того, чтобы положить этому конец, нет иного пути, кроме ликвидации ядерного оружия. Мировым лидерам следует знать больше о том ущербе, который оно несет».

Стран, обладающих ядерными боеголовками, предположительно насчитывается в общей сложности девять: постоянные члены Совета Безопасности ООН – США, Великобритания, Китай, Россия и Франция, а кроме того Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея. В ответ на требования «Нихон хиданкё» к японскому правительству подписать и поддерживать Договор о запрещении ядерного оружия, которым запрещается его разработка и обладание, правительство занимает негативную позицию, заявляя, что на данном этапе это нереально.

Сопредседатель «Нихон хиданкё» Танака Тэруми рассказал, что в этот день перед пресс-конференцией он побеседовал по телефону с премьер-министром Японии Исибой Сигэру. Танака выразил намерение в дальнейшем при личной встрече непосредственно призвать премьер-министра к работе, направленной на ликвидацию ядерного оружия. При этом он высказался о ряде сделанных ранее заявлений Исибы, в частности, по поводу его слов о необходимости рассмотреть вопрос о «совместном обладании» ядерным оружием с Соединенными Штатами: «Об этом и речи идти не должно. Уже само по себе то, что политический лидер говорит о такой необходимости, вызывает гнев».

Старение участников и сокращение числа центров деятельности: «Очень тяжело, но мы держимся»

Прежде у «Нихон хиданкё» имелись базы для ведения работы в каждой из 47 префектур Японии, но из-за старения участников и по ряду других причин все большему числу этих баз становится затруднительно продолжать свою деятельность, и сейчас она ведется в 36 префектурах страны, включая столичную. В дальнейшем придется сократить деятельность еще в нескольких регионах. По словам заместителя генерального секретаря «Нихон хиданкё» Хамадзуми Дзиро, «Реальность такова, что сами хибакуся больше практически не могут заниматся работой. В некоторых регионах предпринимаются усилия, чтобы преодолеть сложившееся положение за счет объединения действий с другими организациями, желающими сотрудничать. Разделяя два устремления – добиваться ликвидации ядерного оружия и компенсаций от государства всем, кто от него пострадал, мы держимся, пусть это и тяжело».

Подготовка материалов, съемка, текст: редакция Nippon.com.

Фотография к заголовку: Руководство «Нихон хиданкё» делятся радостью на пресс-конференции по случаю присуждения Нобелевской премии мира. Некоторые приняли участие в режиме онлайн непосредственно из Хиросимы и Нагасаки, 12 октября 2024 года, Токио, район Тиёда, Дом культуры Федерации домохозяек.

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