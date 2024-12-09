Присуждение Нобелевской премии мира из-за надвигающейся ядерной угрозы: к чему стремиться «Нихон хиданкё» после награждения?

Журналист газеты «Тюгоку симбун», штаб-квартира которой находится в пострадавшем от атомной бомбардировки городе Хиросима, на протяжении четверти века пишущий о пострадавших, размышляет о смысле и значимости награждения Нобелевской премией мира организации «Нихон хиданкё». Он подчеркивает, что жителям страны, подвергшейся атомным бомбардировкам, следует со всей серьезностью воспринять тревогу, которую бьет Нобелевский комитет, взывая ко всему миру этим награждением.

Японская конфедерация объединений пострадавших от атомной и водородной бомбы (по-японски сокращенно именуемая «Нихон Хиданкё») удостоена Нобелевской премии мира. Безусловно, это радостная весть не только для жителей Хиросимы – города, подвергшегося атомной бомбардировке, но и для газеты «Тюгоку симбун» как одного из региональных СМИ.

А для меня как журналиста, в процессе подготовки и написания статей с 1990-х годов вот уже более четверти века связанного с «хибакуся» – людьми, пострадавшими от атомной бомбы, просто нет большей радости. Но наряду с этой радостью меня снедает тревога.

Хибакуся: сквозь «пустое десятилетие»

«Нихон хиданкё», впервые выдвинутая на награждение Нобелевской премией мира в 1985 году в связи с 40-летней годовщиной атомных бомбардировок, с тех пор становилась кандидатом на награждение далеко не единожды. Но до сих пор награждения так и не случалось. Конечно, от этого только сильнее радость, которую испытывают все причастные.

Совсем недавно вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия, ставящий вне закона не только использование, но и разработку, а также обладание этим оружием. В строчках этого договора как будто нашли воплощение многолетние призывы хибакуся из Хиросимы и Нагасаки, а присуждение премии мира принесло радость, сопоставимую с появлением этого договора.

Люди, стоявшие у истоков движения хибакуся и формирования «Нихон хиданкё», образно говоря, проложили путь по целине. Когда задумываешься об этом тяжелом труде и о том, каких сил это стоило, возникает чувство гордости от того, что усилия хибакуся, казалось бы, слабые, но упорные, как прорастание травы сквозь камни, наконец заслужили достойную оценку.

Сразу после войны, когда страна находилась под американской оккупацией, хибакуся не имели возможности заявлять о себе во весь голос и даже требовать помощи от правительства – им довелось пережить так называемое «пустое десятилетие».

Поводом для того, чтобы общество наконец обратило внимание на пострадавших от атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, стал инцидент у атолла Бикини в 1954 году, когда из-за испытания Соединенными Штатами в Тихом океане водородной бомбы от радиоактивного «пепла смерти» пострадал экипаж японского тунцелова «Фукурю-мару 5». Этот случай привел к повышению внимания японцев к угрозе радиации и вызвал всплеск движения за запрещение водородной бомбы. В этой обстановке в 1956 году и возникло объединение «Нихон хиданкё».

Решимость спасти человечество от угрозы

«Мы поклялись друг другу в решимости не только спасти самих себя, но и уберечь от угрозы все человечество». На учредительном съезде «Нихон хиданкё» в «воззвании к миру» участники заявили о достойной позиция – действовать во имя всего человечества, существованию которого угрожает ядерное оружие.

Хибакуся говорили и говорят во весь голос о том, что ядерное оружие бесчеловечно по своей сути. Чтобы люди знали о том, какие страдания оно несет, они демонстрировали шрамы на своих телах, не убоявшись как брезгливой жалости, так и дискриминации.

Они развернули активную деятельность, в том числе и за пределами своей страны. К примеру, с 1978 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке трижды проводились специальные сессии Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам разоружения. «Нихон хиданкё» направила делегации на все эти мероприятия, причем во время второй сессии в 1982 году Ямагути Сэндзи из Нагасаки впервые выступил от лица хибакуся на Генеральной Ассамблее ООН с призывом ликвидировать ядерное оружие, проиллюстрировав ужас, которое оно несет, фотографиями собственных келоидных рубцов от ожогов.

В 2005 году по случаю Обзорной конференции сторон Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на месте ее проведения в штаб-квартире ООН развернули экспозицию, стенды которой повествовали об ущербе, нанесенном ядерным оружием.



Женщина знакомится с экспозицией о последствиях атомных взрывов, 2005 год, штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (© «Кёдо имиджиз»)

Не допустить, чтобы кому-нибудь еще пришлось пройти через те мучения, которые испытал сам. С этим стремлением хибакуся, подавляя клокочущий в груди гнев по отношению к Соединенным Штатам, сбросившим на них атомные бомбы, делились с людьми в своей стране и за рубежом знаниями о том, какое горе несет ядерное оружие.

Безусловно, преодолеть ненависть и отвергнуть жажду возмездия они смогли потому, что ими двигало стремление отвести человечество от самоуничтожения. Плодами упорства, с которым эти люди выступали со своим призывом, стало формирование международного «табу» – осознания моральной неприемлемости применения ядерного оружия. И награждение за эту заслугу Нобелевской премией мира совершенно естественно.

Скорее, оно даже слишком запоздало. В памяти всплывают лица не доживших хибакуся, которые словно говорят нам: «Если бы эта весть пришла раньше – мы порадовались бы вместе с вами».

«Не можем радоваться, пока не исчезнет ядерное оружие»

Сопредседатель «Нихон хиданкё» и директор-распорядитель Объединения хибакуся префектуры Хиросима Цубои Сунао скончался три года назад. На пресс-конференции в 2015 году, когда «Нихон хиданкё» не досталось Нобелевской премии, он говорил: «Мы не можем радоваться, пока не исчезнет ядерное оружие». Его слова – словно предостережение нам, живущим сейчас, о том, что ликвидация ядерного оружия куда как важнее нобелевских премий, а следовательно, решение о ее присуждении – еще не повод для настоящей большой радости.



Цубои Сунао (в середине справа) обменивается рукопожатием и беседует с президентом США Бараком Обамой в Мемориальном парке мира, 27 мая 2016 г., город Хиросима, район Тюо (© Jiji Press)

«Трагедию атомного взрыва невозможно преувеличить, как ни пытайся. То, что я видел, проходя в тот день по центральной части города, я могу назвать лишь одним словом «ад»». Это слова покойного Мацусигэ Ёсито – единственного фотокорреспондента нашей газеты, который запечатлел на снимках трагедию жителей Хиросимы непосредственно в тот день, когда над городом взорвалась атомная бомба.



Шестого августа 1945 года Мацусигэ Ёсито запечатлел на фотоснимке глядящих на запад людей на мосту Миюкибаси примерно в 2,2 км от эпицентра атомного взрыва. До вечера он сделал в общей сложности пять снимков (принадлежат газете «Тюгоку симбун», хранятся в Японском архиве фотоматериалов)

«Хибакуся не приемлют ядерных испытаний. Нам нужно продолжать это показывать». С этими словами хибакуся долгие годы возглавляли сидячие забастовки протеста против испытаний ядерного оружия. Другие являли миру подробности атомной трагедии через написание картин. «Наличие ядерного оружия уничтожит человечество», – предупреждают они.

Между тем, несмотря на вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия, все девять стран, обладающих ядерным арсеналом, и сейчас продолжают двигаться в ином направлении. Более того, Россия, Китай, Северная Корея и другие страны ускоряют военные приготовления.

Россия, осуществив военное вторжение в Украину, даже угрожает применением ядерного оружия. Организация Объединенных Наций, положение которой обязывает не допускать ничего подобного, оказывается бессильна против явных нарушений международного права странами-постоянными членами Совета Безопасности ООН. А на Ближнем Востоке продолжает распространяться пламя войны, в центре которой находится обладающий ядерным оружием Израиль.

Мы не можем позволить себе ослабить бдительность, пусть это и региональный конфликт, поскольку речь идет о стране, обладающей ядерным арсеналом. Любое, пусть и разовое, использование разрушит «табу» в отношении ядерного оружия, выстроенного усилиями «Нихон хиданкё». А падение этого «табу» создаст угрозу эскалации в полномасштабную ядерную войну. Что, в свою очередь, ведет к самоуничтожению человечества.

Два измерения задачи: передать голоса хибакуся будущим поколениям и донести послание всему миру

Угроза применения ядерного оружия стала той причиной, по которой «Нихон хиданкё» удостоилась Нобелевской премии мира. Тем самым Нобелевский комитет бьет тревогу, взывая как к странам, обладающим ядерным оружием или пребывающим под «ядерным зонтиком», так и к людям всего мира. И нам как жителям страны, подвергшейся атомным бомбардировкам, следует воспринять это событие со всей серьезностью и позаботиться о том, чтобы призывы хибакуся достигли как можно более широкой аудитории.

У этой задачи имеется два измерения: вертикальная составляющая состоит в том, чтобы передать свидетельства и призывы хибакуся, чей средний возраст перевалил за 85 лет, следующим поколениям. А в горизонтальном измерении задача заключается в том, чтобы как можно скорее распространить их слова по всему миру.

В связи с этим еще тяжелее, чем когда-либо прежде, видеть действия правительства Японии – страны, подвергшейся атомным бомбардировкам. Если прежде оно и не пыталось уйти от логики ядерного сдерживания, то теперь отказывается участвовать даже в качестве наблюдателя во встречах стран-участниц Договора о запрещении ядерного оружия, пренебрегая желаниям многих граждан собственной страны. Такая политика в ядерной области требует коренного пересмотра.

На сентябрьских выборах председателя Либерально-демократической партии Японии одно за другим звучали заявления, пренебрегающие призывами хибакуся – людей, испытавших на себе ужас атомных взрывов.

Возьмем, к примеру, так называемое «совместное обладание» ядерным оружием. Этот подход идет вразрез с идеей и целью Договора о нераспространении, призванного остановить рост числа стран, обладающих ядерным оружием. Когда же о совместном обладании заводит речь правительство страны, подвергшейся атомным бомбардировкам, это тем более не может не выбивать почву из-под Договора о нераспространении, и без того пребывающего в состоянии функционального паралича. При этом происходит полный отказ от курса прежних администраций, уделявших важное значение Договору о нераспространении.

Выступая на словах за ликвидацию ядерного оружия, правительство считает ее лишь некой «конечной целью», даже не пытаясь предпринимать конкретные шаги в направлении ее достижения. От этого создается впечатление, что оно оправдывает зависимость от ядерного сдерживания. Заявления, прозвучавшие о ядерной политике во время всеобщих выборов, показали истинное отношение лидеров правящих партий, поддерживающих ядерное разоружение лишь на словах.

Наращивание военной мощи на тонком льду

Сама по себе теория ядерного сдерживания, признавая существование ядерного оружия, уделяет не слишком много внимания вероятности того, что случайное стечение обстоятельств может поджечь фитиль к самоуничтожению человечества. Пока в мире есть ядерное оружие, его существование сопряжено с риском того, что это оружие будет пущено в ход. Полагаться на теорию ядерного сдерживания значит продолжать пляску наращивания вооружений на тонком льду, который в любой момент может не выдержать и треснуть. Рано или поздно лед просто не выдержит этой тяжести. Увлекаясь иллюзией ядерного сдерживания, устойчивого мира не добиться никогда.

Чтобы ликвидировать ядерное оружие, как призывают хибакуся, придется убедить такие авторитарные страны как Россия, Китай и Северная Корея, постоянно наращивающие военную мощь. Путь этот очень труден, но хибакуся стремятся к тому, чтобы мир без ядерного оружия стал реальностью, пока они живы. В канун восьмидесятилетия атомных бомбардировок мы все еще далеки от конца этого пути. И когда задумываешься о том, как мало у нас осталось времени, поневоле испытываешь тревогу. Но, в связи с этим мне хочется напомнить завет Цубои Сунао: «Никогда не сдаваться!»

Самоуничтожение человечества или ликвидация ядерного оружия? Этот вопрос, который задают Хиросима и Нагасаки, адресован не только политикам – он обращен ко всем нам, к каждому человеку.

Ядерное оружие и человечество сосуществовать не могут. Эти слова покойного почетного профессора Хиросимского университета Моритаки Итиро, одного из создателей «Нихон хиданкё», долгие годы служившего символом движения хибакуся, указывают путь, который мы должны пройти.

Остается только действовать.

Фотография к заголовку: Люди в безмолвной молитве перед памятником-кенотафом со списками погибших от атомной бомбардировки (© Reuters)

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