Премьер-министр Такаити начала свой первый визит в США для встречи с Трампом
Токио, 18 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ отправилась в Вашингтон для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Это её первый визит в Соединенные Штаты с момента вступления в должность в октябре прошлого года.
Обеспечение безопасности судов, проходящих через Ормузский пролив, стало ключевой темой их переговоров в условиях фактической блокады пролива Ираном после американо-израильской атаки на Иран.
В центре внимания будет вопрос о том, какие действия президент попросит предпринять Японию, включая возможную отправку войск Сил самообороны Японии в пролив.
Встреча Такаити и Трампа в Белом доме запланирована на 19 марта.
Призывая страны, включая Японию, направить военно-морские суда в Ормузский пролив для сопровождения кораблей, Трамп также заявил, что военная помощь не требуется.
