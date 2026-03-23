31 год после атаки с зарином в токийском метро: «Гнев не утихает»

Токио, 20 марта 2026 года (Jiji Press) – В этот день исполнился 31 год со дня зариновой атаки в токийском метро, устроенной сектой «Аум Синрикё», в результате которой погибли 14 человек и пострадали более 6 000. На станции «Касумигасэки» в Токио, ставшей одним из мест трагедии, был установлен стол с цветами, где Такахаси Сидзуэ (79 лет) и другие родственники почтили память погибших.

Около 8:10 утра, примерно в то время, когда произошла атака, 16 сотрудников станции почтили память жертв минутой молчания. Около 10 часов Такахаси пришла возложить цветы и сказала: «Мой гнев не утихает: организации-преемники “Аум” продолжают существовать под новыми названиями. Я хочу предостерегать тех, кто не знает об этом теракте».

Атака произошла 20 марта 1995 года. Члены «Аум Синрикё» распылили смертоносный зарин в вагонах поездов линий Хибия, Маруноути и Тиёда. На станции «Касумигасэки», через которую проходят все три линии, погибли заместитель начальника станции Такахаси Кадзумаса, муж Такахаси Сидзуэ, которому тогда было 50 лет, и заместитель начальника электродепо Ёёги Хисинума Цунэо, которому тогда был 51 год.












