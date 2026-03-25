Лидеры Японии и Юго-Восточной Азии подтвердили сотрудничество по проблемам Ближнего Востока
Токио, 24 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ договорилась с лидерами Малайзии и Филиппин о сотрудничестве в смягчении напряжённости на Ближнем Востоке.
Такаити достигла соглашения в ходе отдельных телефонных переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.
Такаити подчеркнула необходимость сотрудничества с международным сообществом для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, ключевом водном пути для транспортировки нефти, который фактически заблокирован Ираном.
Малайзия, преимущественно мусульманская страна с тесными связями со странами Ближнего Востока, осудила американо-израильские атаки на Иран. В этом году Филиппины председательствуют в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
24 марта Такаити также провела телефонные переговоры с Хильдой Хайне, президентом Маршалловых островов.
